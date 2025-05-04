Teşkilat'ta hesaplaşma vakti: Yeni bölümü izleyiciyi ekranlara kilitleyecek

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, 4 Mayıs Pazar günü (bugün) saat 20.00’de 142. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin bu haftaki bölümünde heyecan dorukta. Yeni bölümde, Altay ve Kate arasındaki hesaplaşma izleyiciyi ekranlara kilitleyecek.
TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın yeni bölümü 4 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.
Dizi, merakla beklenen bu bölümünde izleyicilerine yine heyecan ve duygu dolu dakikalar yaşatırken; Altay ve Kate arasındaki hesaplaşma, dizinin kaderini belirleyecek gibi görünüyor.
Altay, intikam için harekete geçiyor
Altay, Kate’in işlediği tüm kötülüklerin bedelini ödetmek üzere harekete geçer. Kate ise kendi hayatını kurtarabilmek için zaman kazanmaya çalışır.
Ancak Altay’ın göreceği beklenmedik bir destekle hesaplaşma giderek karmaşıklaşıyor.
Korkut ve Hamdi tehlikede
General’e ulaşmayı başaran Korkut ve Hamdi, Kate hakkında kritik bilgilere ulaşıyor. Ancak tam bu sırada hazırlanan bir tuzağın ortasında kalıyorlar. General’in bu ikili için bambaşka planları olsa da; Korkut’un azim ve kararlılığı bu planları bozacak gibi görünüyor.
Teşkilat intikam hamlesi için sahada
Altay, Kate’in yaptıklarının hesabını sormakta kararlı. Kaçmak ve zaman kazanmak için her yolu deneyen Kate, bu kez Teşkilat’ın takibiyle karşı karşıyadır… Gerilim dolu bu bölümde, adaletle kurulan kıyasıya mücadele izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.