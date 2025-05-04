Teşkilat'ta hesaplaşma vakti: Yeni bölümü izleyiciyi ekranlara kilitleyecek

Korkut ve Hamdi tehlikede





General’e ulaşmayı başaran Korkut ve Hamdi, Kate hakkında kritik bilgilere ulaşıyor. Ancak tam bu sırada hazırlanan bir tuzağın ortasında kalıyorlar. General’in bu ikili için bambaşka planları olsa da; Korkut’un azim ve kararlılığı bu planları bozacak gibi görünüyor.