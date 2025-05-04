Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Teşkilat'ta hesaplaşma vakti: Yeni bölümü izleyiciyi ekranlara kilitleyecek

Teşkilat'ta hesaplaşma vakti: Yeni bölümü izleyiciyi ekranlara kilitleyecek

10:424/05/2025, الأحد
G: 4/05/2025, الأحد
Yeni Şafak
Sonraki haber

TRT 1’in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat, 4 Mayıs Pazar günü (bugün) saat 20.00’de 142. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin bu haftaki bölümünde heyecan dorukta. Yeni bölümde, Altay ve Kate arasındaki hesaplaşma izleyiciyi ekranlara kilitleyecek.

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın yeni bölümü 4 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.

Dizi, merakla beklenen bu bölümünde izleyicilerine yine heyecan ve duygu dolu dakikalar yaşatırken; Altay ve Kate arasındaki hesaplaşma, dizinin kaderini belirleyecek gibi görünüyor.

Altay, intikam için harekete geçiyor


Altay, Kate’in işlediği tüm kötülüklerin bedelini ödetmek üzere harekete geçer. Kate ise kendi hayatını kurtarabilmek için zaman kazanmaya çalışır.

Ancak Altay’ın göreceği beklenmedik bir destekle hesaplaşma giderek karmaşıklaşıyor.

Korkut ve Hamdi tehlikede


General’e ulaşmayı başaran Korkut ve Hamdi, Kate hakkında kritik bilgilere ulaşıyor. Ancak tam bu sırada hazırlanan bir tuzağın ortasında kalıyorlar. General’in bu ikili için bambaşka planları olsa da; Korkut’un azim ve kararlılığı bu planları bozacak gibi görünüyor.

Teşkilat intikam hamlesi için sahada


Altay, Kate’in yaptıklarının hesabını sormakta kararlı. Kaçmak ve zaman kazanmak için her yolu deneyen Kate, bu kez Teşkilat’ın takibiyle karşı karşıyadır… Gerilim dolu bu bölümde, adaletle kurulan kıyasıya mücadele izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

#TRT1
#Teşkilat
#Altay
#Kate
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder kimdir?