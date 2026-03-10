Yeni Şafak
Trafikte siyah kutu dönemi başlıyor: Işıkların hemen yanına yerleştirildi bakın ne işe yarıyor?

08:4010/03/2026, Salı
Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan kavşaklardaki trafik lambalarının hemen yanına yerleştirilen siyah kutuların gerçek işlevi ortaya çıktı.

Türkiye'de trafikte siyah kutu dönemi başlıyor. Son günlerde ülkenin pek çok yerindeki trafik lambalarından görülmeye başlanılan siyah kutuların işlevleri belli oldu. Siyah kutular, sanılanın aksine ceza kesen birer kamera değil.


"Multi-Lane Radar" (MLR) olduğu ortaya çıktı. Bu siyah kutular sayesinde kavşaklardaki "hayalet beklemeleri" ortadan kaldırılacak ve araç trafiğinin yoğun olduğu yöne daha uzun süre yeşil ışık verilecek.

Uygulamanın yakın zamanda Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşamasın bekleniyor.



