TRT dizisinden çıkarılmışlardı: Ünlü oyuncuların yerine gelen isimler belli oldu

Boykot paylaşımı yaptığı için TRT dizisi 'Teşkilat' kadrosundan çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat'a destek veren ünlüler olmuştu. Bu isimler arasında yer alan Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu da TRT tabii'nin 'Muhabir' dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Andıç ve Gümülcinelioğlu'nun yerine gelen oyuncular belli oldu.

1 /4 Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerine boykot çağrısı yaparak paylaşımında bulunan ve gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldıran Aybüke Pusat, TRT’deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarılmıştı.

2 /4 Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sonrası Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasının ardından Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu da Pusat'a destek vermişti.



3 /4 TRT Tabii'de yayınlanan Muhabir dizisinin kadrosunda yer alan Furkan Andıç ile Başak Gümülcinelioğlu ile yollar ayrıldı ve yerine yeni isimlerle anlaşma sağlandı.

