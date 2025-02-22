Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışmasında 47. metreye gelindiğinde esrarengiz bir şekilde yangın çıktı. Metan gazı kaynaklı çıkan yangının 5 gündür hala devam ettiği öğrenildi. Yangından alınan numuneler inceleniyor.
Ekipler bölgede önlem alırken, yangın yaklaşık 5 gündür sürüyor.
Metan gazı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın ile ilgili 18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesi ile alevleri söndürürken; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı.
NUMUNELER İNCELENİYOR
Numune alımı ve ölçüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi.
Yanan gazın türünün tespiti için alınan numuneler gönderilirken, incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.
Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), polis ve belediye zabıta ekipleri 7/24 esasına dayalı bekleyişlerini sürdürüyor.