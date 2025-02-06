Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un vasiyetine ateş püskürdü: Necla Nazır ise hastaneye kaldırıldı

Türk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından kısa bir süre sonra, sanatçının vasiyeti açıklanmıştı. Ferdi Tayfur'un vasiyetini kabul etmeyen kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından bazı aile üyelerine karşı ateş püskürdü. Bu gelişmelerin ardından Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır, hastaneye kaldırıldı. Peki, Necla Nazır'ın sağlık durumu nasıl? İlk açıklama geldi.
Şarkıları ve filmleriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetmişti. Tayfur, 4 Ocak'ta binlerce kişinin katıldığı duygusal bir törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Ferdi Tayfur'un cenaze namazında yaşanan tartışma sonrası Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı gündemden düşmedi.
Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un tabutu başında kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı birbirine girmişti.
Usta sanatçının yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini duyurmuştu.
"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun"
Açıklanan vasiyette Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un olmaması dikkat çekti.
Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından aile üyelerine ateş püskürdü.
Ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi Timur Turanbayburt. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali ağabey ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı. Allah yattığı yeri nur etsin. Ama siz şunu unutmayın; KALABALIK GÖZÜKENLER, AZINLIK GÖZÜKENLERE KARŞI HAKLI DEĞİLDİR. BU TAMAMEN ÇIKAR İLİŞKİSİDİR.
Vefatından 4 gün sonra, daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilamı talep etmelerini beklemiyoduk. Daha 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz! Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız.
Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazlarını, ne var ne yok Nilüfer ve Şirin Gözalıcı'nın ve alakasız 3. kişi akrabalarının üstüne geçirmişler de babam tarafından kurumlara yapılan bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan. Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! Sizi Türk adaletine teslim ediyorum.
Ama 1 yıl, ama 10 yıl. Şimdi Babamın adını ağzına alma sen yiyen! Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol. Unutma ki seninle başladığımız kavgada babamı dahil edip ona videolar çektirdin, kışkırttın da kışkırttın. He biz de senin kurduğun tuzağa düştük evet! Ben senin yaptıklarına susuyorum diye unuttuğumu zannetme sakın. Bırakın BABAM dayınız olarak kalsın! Babamın eserleri TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE yakışır GÖZALICILAR'A değil!"
Hastaneye kaldırıldı
Yaşanan gerginliklerin ardından Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır ise hastanelik oldu.
Hastanede görüntülenen Nazır'ın, böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
İlk açıklama geldi
Nazır, hastaneye kaldırıldı haberleriyle ilgili ''Enfeksiyonum var böbreğimde bir sancım oldu. Ambulans falan bir şey olmadı. Enfeksiyonum var, böbreğim ağrıyınca hastaneye gittim. Öyle ciddi bir şeyim yok. Böbrek yetmezliği yazmışlar ama iyiyim ben. Çok sancım olduğu için tekerlekli sandalyede yürümek istedim. Enfeksiyonum var, ilaçlarımı verdi doktor şu an iyiyim. Antibiyotik ve ağrı kesici verdi şimdi iyiyim'' dedi.