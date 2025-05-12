Tuğçe Tayfur'un 'Anneler Günü' paylaşımı gündem oldu: 'Yağlı kapı buldu diye...'

'Yağlı kapı buldu..'

Tayfur, "Başta annem olmak üzere, anne sıfatını sonuna kadar hak eden, sırf yağlı kapı buldu diye hayatım kurtulur çocuk yaparsam diye düşünmeyen, çocukları sadece tazminat olarak ya da iletişim aracı olarak görmeyen, hayvan dostu, insan dostu tüm annelerimizin gününü kutlarım" ifadesini kullandı.