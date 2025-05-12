Tuğçe Tayfur'un 'Anneler Günü' paylaşımı gündem oldu: 'Yağlı kapı buldu diye...'

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur ile Yeşilçam yıldızı Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur'un, Anneler Günü’nü sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı. Tayfur’un paylaşımında dikkat çeken göndermeler ise gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada merak konusu oldu.
Ferdi Tayfur’un vefatının ardından kızı Tuğçe Tayfur, aile içi anlaşmazlıklarla gündemdeki yerini koruyor. Telif hakları ve soyadı üzerinden başlayan gerginlik, üvey ablaları ve kuzenleriyle miras tartışmalarına dönüşmüştü.
Paylaşımı olay oldu
Aile içi meselelerle zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı göndermeli paylaşımlarla gündeme gelen Tuğçe Tayfur, bu kez Anneler Günü paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Sözleri dikkat çekti
Tuğçe Tayfur'un, annesi Necla Nazır'ın fotoğrafını kullandığı Instagram hesabı paylaşımındaki imalı sözlerin kime olduğu merak konusu oldu.
'Yağlı kapı buldu..'
Tayfur, "Başta annem olmak üzere, anne sıfatını sonuna kadar hak eden, sırf yağlı kapı buldu diye hayatım kurtulur çocuk yaparsam diye düşünmeyen, çocukları sadece tazminat olarak ya da iletişim aracı olarak görmeyen, hayvan dostu, insan dostu tüm annelerimizin gününü kutlarım" ifadesini kullandı.
Tuğçe Tayfur'un Anneler Günü paylaşımı...