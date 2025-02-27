Kış aylarında bağışıklık sisteminin düşmesiyle birlikte artan hastalık belirtilerinin en büyüğü öksürüktür. Birçok kişi gece uykusundan öksürük ile uyanır ve solunum sisteminden kaynaklanan bu rahatsızlığı kesmek için birçok doğal yöntem dener. Öksürüğe karşı etkili bir çok yöntem bilinse de öyle bir reçete var ki 1 kaşığıyla bile öksürüğü bıçak gibi kesiyor. İşte Çin tıbbında "Chen Pi" olarak geçen o öksürük ilacı…

1 /9

2 /9 Çinlilerin öksürük ilacı olarak hazırladıkları karışım yüzyıllardır Çin reçetelerinde kullanılmaya devam ediyor. Özellikle geçmeyen öksürükte etkili olan bu Çin reçetesi öksürük ilacından 1 kaşık içenin öksürüğü anında kesiliyor. İşte Çin reçetelerinden öksürük ilacı…



3 /9 Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Çinlilerin öksürük ilacı olarak hazırladığı portakal kabuğu karışımı, geleneksel Çin tıbbında yaygın olarak günümüzde de kullanılmaya devam ediyor. Özellikle kuru öksürük, balgamlı öksürük ve boğaz tahrişine iyi gelen bu yöntem, hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de solunum yollarını rahatlatmak için kullanılır.

4 /9 Çin tıbbında "Chen Pi" olarak geçiyor

Bu doğal karışımın ana malzemesi kurutulmuş portakal kabuğudur. Çin tıbbında "Chen Pi" olarak bilinen bu kabuklar, sindirimi kolaylaştırıcı ve solunum yollarını rahatlatıcı özellikleriyle bilinir. Portakal kabuğuna zencefil, bal ve bazen Çin bitkileri de eklenerek şifalı bir karışım elde edilir.



5 /9 Portakal kabuğu bal ve zencefil

Çinlilerin öksürük ilacı olarak bilinen portakal kabuğu karışımı, hem doğal öksürük tedavisi hem de bağışıklık güçlendirici bitkisel çay olarak kullanılabilir. Portakal kabuğu, bal ve zencefilin birleşimiyle yapılan bu karışım, grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı etkili bir doğal ilaç olarak tercih edilebilir. Özellikle balgam söktürücü ve boğaz tahrişine iyi gelen doğal tarifler arayanlar için harika bir seçenek olabilir.

6 /9 1 kaşığı bile yetiyor

Eğer doğal öksürük ilaçları, bitkisel çözümler veya ev yapımı şifalı karışımlar hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, bu geleneksel Çin tarifini deneyebilirsiniz. 1 kaşık içen 10 yıl öksürmüyor. İşte Çin reçetelerinden öksürük ilacı...



7 /9 Çin reçetesi öksürük ilacı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Malzemeler: 1 adet büyük portakalın kabuğu (mümkünse organik), 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil, 1 bardak sıcak su, 1 çay kaşığı tarçın (İsteğe bağlı),















8 /9