The Simpsons tahmini yine gerçek oldu.! Dünyada en çok izlenen ve 36 sezondur yaptığı tahminlerle gündemden düşmeyen Simpsonlar'ın herkesten sakladığı, 2025 yılı kehaneti gündeme bomba gibi düşmüş, günlerce konuşulmuştu. Simpsonlar'ın bu tahmini sosyal medya kullanıcılarını endişelendirirken tahminin gerçekleşmesi komplo teorilerini daha da güçlendirdi. İşte dikkat çeken o tahmin ve Simpsonlar'ın 2025 kehanetleri...

1 /20 Dünyayı sarsan pek çok olayı yıllar öncesinden tahmin eden ve kehanetleriyle tüm dünyaya damga vuran Simpsonlar'ın 2025 yılı tahminleri gündeme bomba gibi düşmüş, ortaya atılan son iddia tüm dünyayı endişelendirmişti.





2 /20 Birçok olayı önceden tahmin etmesiyle bilinen Simpsonlar Avrupa'nın birçok şehrinin karanlığa gömülmesiyle birlikte sosyal medyada yine gündem oldu.

3 /20 İspanya ve Portekiz'de milyonları etkileyen elektrik kesintisinin ardından Simpsonlar'ın yıllar önce yayınlanan bir bölümü akıllara geldi.



4 /20 Birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken Simsponlar dizisinin 2023 yılında yayınlanan bir bölümde elektrik kesintisinin olacağına dair sinyaller vermiş 2025 yılını işaret etmişti.

5 /20 Gerçekleşen senaryo komplo teorilerini daha da güçlendirdi.

6 /20 Tesadüf mü yoksa bilinçli gönderme mi?

2023 yılında yayımlanan The Simpsons dizisinin bir bölümünde, Mr. Burns karakterinin 28 Şubat 2025 sonrasında enerji kaynaklarının tükeneceğine dair yaptığı uyarı dikkat çekti.

7 /20 Bu sahnenin üzerinden iki ay geçmeden, 28 Nisan 2025'te Avrupa genelinde meydana gelen geniş çaplı elektrik kesintileri, dizideki sahnenin tesadüf mü yoksa bilinçli bir gönderme mi olduğu yönünde sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

8 /20 Peki, Simpsonlar dizisine göre 2025 yılında neler yaşanacak? İşte, Simpsonlar dizisi ve 2025 yılı kehanetleri…



9 /20 Kehanetleriyle gündemden hiç düşmeyen Simpsonlar dizisine göre 2025 zor bir yıl olacak.

10 /20 Dizinin geçmiş bölümlerinde 2025 yılında güneş fırtınası yaşanacağı belirtiliyor. Yaşanan bu güneş fırtınası sonrası tüm elektronik aletler bozulacak.

11 /20 Simpsonların bu tahmini sosyal medya kullanıcılarını endişelendirirken tahminin gerçekleşmesi durumunda bütün dünya karanlığa gömülebilir.



12 /20 Bazı araştırmacılar bu durumu 100 yılda bir meydana gelen güneş fırtınası şeklinde yorumluyor. Araştırmalar, bu fırtınaların dünya üzerindeki elektronik cihazları ciddi şekilde etkileyebileceğini gösteriyor. Geçmişte 103 yıl önce gerçekleşen bu olayın benzerinin 2025 yılının başlarında da yaşanabileceği iddia ediliyor.



13 /20 Dev bir kubbe kurulacak

Bir diğer tahminde ise iddiaya göre; aç gözlü şirketler çevresel bir faciaya sebep olacak ve kirletilmiş alandan korunmak için bir kubbe kurulacak.

14 /20 Dolar değer kaybedecek

Dizide yayınlanan bir başka bölümde ise ABD dolarının tamamen değer kaybettiği görülüyor. Diziye göre 2025 yılında dolar tamamen değer kaybedecek ve ABD'de dolar yerine sanal para kullanımına geçileceği işlenmişti.

15 /20 Akıllı saatleri 29 yıl önce bildiler

1995 yılında yayınlanan 6. sezon 5. bölümde ise akıllı saat görülüyor.

16 /20 İlk akıllı saat üretildiğinde 2013 yılında olduğumuzu düşünürsek, Simpsons bu teknolojiyi 18 yıl öncesinden tahmin edebilmiş...



17 /20 Koronavirüsü de bildiler

Bir diğer dikkat çeken bir sahne ise geçtiğimiz yıllarda yaşanan koronavirüsün Çin'in Wuhan kenti yerine Japonya'dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar'ın 27 yıl önce koronavirüsü de tahmin ettiğine dikkat çekiyor.

18 /20 Simpsonlar'ın gerçekleşen kehanetleri arasında Donald Trump'ın başkanlığı yer alırken diğer doğru çıkan tahminler şu şekilde;



19 /20 Ebola Virüsü

