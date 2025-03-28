"Baklavayı güvenilir yerlerden alın"





Altunbay, baklavanın güvenilir işletmelerden alınmasının önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Baklavanın içine fıstık yerine bezelye ya da ıspanak kullanılabiliyor. Bu nedenle güvenilir yerlerden alınması önemli. Yağ ve şeker de önemli etkenlerden çünkü glikoz kullanılabiliyor. Tatlıyı yedikten sonra mide yanması veya boğazda bir yanma hissiyatı oluyorsa, o tatlının yağında ya da şekerinde bir sıkıntı vardır. Taze baklava, görüntüsünde de anlaşılabilir. Bayat baklavada matlaşmış, solmuş bir görüntü oluyor."



