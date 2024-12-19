'Unutulmaz bir kış seyahati vadediyor'

Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi ile bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Alternatif tatil seçeneği olarak sunduğumuz bu deneyim, yolcularımıza Anadolu'nun eşsiz manzaraları eşliğinde unutulmaz bir kış seyahati vadediyor. Fotoğraf tutkunları için adeta bir açık hava stüdyosu olan bu rota, ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini farklı bir perspektiften görme ve bu güzellikleri ölümsüzleştirme fırsatı sağlıyor. Her durakta biriktirilen anılar, sadece bir seyahat değil, aynı zamanda geçmişle bugünü buluşturan bir kültür yolculuğunun da parçası oluyor" değerlendirmesinde bulundu.