Türkiye Diyanet Vakfı hayırseverlerin kurbanlarını Mali'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Ülkenin kuzeyinde yer alan ve sık sık terör saldırıyla gündeme gelen Gao'da yaşayan halka da yerel gönüllüler aracılığıyla kurban etlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.





TDV Batı Afrika Bölge Temsilcisi Furkan Faruk Taze, ilk olarak 41 bin 300 hisse karşılığı 5 bin 900 büyükbaş kurbanlık kesimi yapacaklarını ancak vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle ilavelere gittiklerini anlattı.