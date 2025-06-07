Türkiye Diyanet Vakfı hayırseverlerin kurbanlarını Mali'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Mali'nin kuzey bölgelerindeki savaştan etkilenen halka hayırseverlerin kurban etlerini ulaştırdı. "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla faaliyetlerini sürdüren TDV yetkilileri ve gönüllüler, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de Mali'deki 9 bölgede kesimlere devam ediyor.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Mali'nin kuzey bölgelerindeki savaştan etkilenen halka hayırseverlerin kurban etlerini ulaştırdı.
"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla faaliyetlerini sürdüren TDV yetkilileri ve gönüllüler, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de Mali'deki 9 bölgede kesimlere devam ediyor.
Kesilen kurbanların etlerinin bir kısmı, 7 kiloluk poşetlerle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.
ürkiye Diyanet Vakfı (TDV), Mali'nin kuzey bölgelerindeki savaştan etkilenen halka hayırseverlerin kurban etlerini ulaştırdı.
"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla faaliyetlerini sürdüren TDV yetkilileri ve gönüllüler, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde de Mali'deki 9 bölgede kesimlere devam ediyor.
Kesilen kurbanların etlerinin bir kısmı, 7 kiloluk poşetlerle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.
Ülkenin kuzeyinde yer alan ve sık sık terör saldırıyla gündeme gelen Gao'da yaşayan halka da yerel gönüllüler aracılığıyla kurban etlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.
TDV Batı Afrika Bölge Temsilcisi Furkan Faruk Taze, ilk olarak 41 bin 300 hisse karşılığı 5 bin 900 büyükbaş kurbanlık kesimi yapacaklarını ancak vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle ilavelere gittiklerini anlattı.
Taze, "İnşallah yarına kadar 48 bin 300 hisse karşılığı 6 bin 900 kurbanlığın kesimini yapıp vatandaşlarımızın emanetlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışacağız." ifadesini kullandı.