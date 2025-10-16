Careerbliss’in yayımladığı son çalışan memnuniyeti raporuna göre, Türkiye’de en mutsuz meslekler belli oldu. Listenin ilk üç sırasında muhasebecilik, güvenlik görevliliği ve kasiyerlik yer aldı.

1 /14 Türkiye’de iş hayatındaki memnuniyet oranlarını meslek bazında inceleyen Careerbliss platformu, çalışan mutluluğunu ölçen son araştırma raporunu yayımladı.



2 /14 Araştırmaya farklı sektörlerden binlerce çalışan katılırken, sonuçlar dikkat çekici veriler ortaya koydu.

3 /14 Raporun en çarpıcı detayı ise, yüksek gelirli mesleklerin aynı zamanda en mutsuz çalışanlara sahip olması oldu.

4 /14 Türkiye’nin en mutsuz meslekleri

Araştırmaya göre, çalışan memnuniyetinin en düşük olduğu meslek muhasebecilik oldu.





5 /14 Listede güvenlik görevlileri ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise kasiyerlik bulunuyor.

6 /14 Careerbliss verilerine göre Türkiye’nin en mutsuz 8 mesleği şöyle sıralandı:

7 /14 Muhasebeci





8 /14 Güvenlik Görevlisi





9 /14 Kasiyer

10 /14 Gözetmen



11 /14 Sunucu

12 /14 Saha Servis Mühendisi

13 /14 Müşteri Hizmetleri Uzmanı