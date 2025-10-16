Careerbliss’in yayımladığı son çalışan memnuniyeti raporuna göre, Türkiye’de en mutsuz meslekler belli oldu. Listenin ilk üç sırasında muhasebecilik, güvenlik görevliliği ve kasiyerlik yer aldı.
Türkiye’de iş hayatındaki memnuniyet oranlarını meslek bazında inceleyen Careerbliss platformu, çalışan mutluluğunu ölçen son araştırma raporunu yayımladı.
Araştırmaya farklı sektörlerden binlerce çalışan katılırken, sonuçlar dikkat çekici veriler ortaya koydu.
Raporun en çarpıcı detayı ise, yüksek gelirli mesleklerin aynı zamanda en mutsuz çalışanlara sahip olması oldu.
Türkiye’nin en mutsuz meslekleri
Araştırmaya göre, çalışan memnuniyetinin en düşük olduğu meslek muhasebecilik oldu.
Listede güvenlik görevlileri ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise kasiyerlik bulunuyor.
Careerbliss verilerine göre Türkiye’nin en mutsuz 8 mesleği şöyle sıralandı:
Muhasebeci
Güvenlik Görevlisi
Kasiyer
Gözetmen
Sunucu
Saha Servis Mühendisi
Müşteri Hizmetleri Uzmanı
Hemşire