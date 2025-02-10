Türkiye'nin en'leri belli oldu duyunca çok şaşıracaksınız: Birinde 16 milyon kişi, diğerinde sadece 1 kişi yaşıyor

Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde ilk sayımın gerçekleştirildiği 1927 yılında 13 milyon 648 bin olan nüfus, 2024'te 85 milyon 664 bini aştı. Yeni nüfus verileriyle birlikte Türkiye nüfusunun en'leri de belli oldu. İşte En fazla nüfuslu ilden, en az nüfuslu ilçeye ve ortanca yaşı en yüksek ile kadar son veriler...

1 /14 En fazla nüfuslu il

15 milyon 701 bin 602 kişi ile İstanbul oldu.

2 /14 Nüfus yoğunluğu en fazla olan il

Kilometrekareye düşen 2 bin 934 kişi sayısı ile İstanbul oldu.

3 /14 Ortanca yaşı en yüksek il

43,4 yaş ile Sinop oldu.



4 /14 Nüfusu en az olan il

83 bin 676 kişi ile Bayburt oldu.

5 /14 Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il

286 bin 772 kişi ile Afyonkarahisar oldu.

6 /14 En düşük nüfuslu ilçe

Bin 678 kişi ile Konya Yalıhüyük oldu.



7 /14 Ortanca yaşı en düşük il

21 bin 4 kişi ile Şanlıurfa oldu



8 /14 Nüfus yoğunluğu en az olan il

Kilometrekareye düşen 11 kişi sayısı ile Tunceli oldu.



9 /14 Türkiye'nin bu 5 köyünde sadece 1'er kişi yaşıyor.

Şırnak - Ağaçyurdu

10 /14 Siirt - Çataltepe

11 /14 Iğdır - Tarlabaşı

12 /14 Bitlis - Kayalıbağ

13 /14 Bingöl - Çomakköy