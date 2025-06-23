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Türkiye’nin gürültü haritası çıkarıldı: 22 il için start verildi; İstanbul, Ankara, İzmir de listede

Türkiye’nin gürültü haritası çıkarıldı: 22 il için start verildi; İstanbul, Ankara, İzmir de listede

14:5323/06/2025, Monday
G: 23/06/2025, Monday
AA
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şehirlerin en büyük çevresel sorunlarından biri haline gelen gürültü kirliliğine karşı kapsamlı bir mücadele başlattı. İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu 66 ilde gürültü haritaları tamamlandı. 22 il için özel olarak hazırlanan “Çevresel Gürültü Eylem Planı” ile sıcak noktalar belirlenerek sosyal, ekonomik ve çevresel kriterler ışığında çözüm yolları devreye alındı. İşte o iller...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevresel gürültüyle mücadele kapsamında aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 22 ilde Çevresel Gürültü Eylem Planı'nı tamamladı.


Bakanlıkça, "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" gereğince, kentlerde akustik planlamanın yapılması, sessiz ve sakin alanların korunması amacıyla nüfusu 100 bini geçen ve nüfus yoğunluğunun kilometrekare başına bin kişiden fazla olduğu şehirleşmiş alanlar için gürültü haritaları hazırlanıyor.

Gürültü haritalarının hazırlatılması çalışmalarına hız veren Bakanlık, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Antalya ve Kahramanmaraş'ın da aralarında olduğu 66 ilin gürültü haritasını çıkardı.

Gürültüden arındırılmış yaşam alanları inşa ediliyor


Gürültü haritalarının sonuçları göz önünde bulundurularak, Bakanlık koordinasyonunda gürültü kirliliğini azaltmaya yönelik geliştirilen eylem planları, şehirlerin genel planlama süreçlerinin parçası olarak çevre düzeni, ulaşım ve temiz hava planlarıyla da entegre biçimde hazırlanıyor.

Gürültü haritalarını esas alan eylem planlarıyla, şehirlerin gürültü profili çıkarılarak hem yoğun ses kaynakları tespit ediliyor hem de bu verilerle sessizliğin göz önünde bulundurulduğu imar kararları alınıyor.

Eylem planları hazırlanırken, illerde belirlenen sıcak noktalardan alınması öngörülen gürültü azaltım tedbirleri için etkinlik, sosyal kabul edilebilirlik, politik öncelik, ekonomik uygulanabilirlik, fayda-maliyet analizi gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.


İşte Türkiye'nin en gürültülü şehirleri


Konya, Bursa, Mersin, Kayseri, Sivas, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Antalya, Bolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Trabzon, Tekirdağ, Gaziantep, Eskişehir, Sakarya, Ankara, Denizli, Kütahya, Uşak ve İzmir'de eylem planları tamamlandı.


Bakanlık, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kilis, Muş, Sinop, Tunceli'de gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planlarının hazırlıklarını sürdürüyor.

Eylem planları kapsamında, yerel yönetimler tarafından talep edilmesi durumunda gürültü bariyeri gibi önlemler için Bakanlık teknik ve mali destek de sağlıyor.

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