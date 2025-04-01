Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesi 3 ayda 25 bin kişiyi ağırladı

Peynir Müzesi'nin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Müze Müdürü Yeşim Koç, "Ramazan Bayramı ve 9 günlük tatilden dolayı ziyaretçilerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. 2025 yılı 3 aylık süreç içerisinde yaklaşık 25 bin ziyaretçimiz oldu. Bu bizim için gerçekten çok güzel bir rakam, önümüzdeki aylarda da artacağından eminim bu rakamların, gerçekten Kars için çok önemli bir yer oldu peynir müzemiz. Türkiye'deki ilk tematik peynir müzesi olması dolayısıyla ve yine dünyanın da en büyük peynir müzesi olması dolayısıyla burası gezilmeye, görülmeye değer yerlerin başında geliyor Kars'ta, gelen ziyaretçilerimiz yerli ve yabancı olsun, ziyaretçilerimizin burayı görmeden geçmemesini istiyoruz" dedi.



