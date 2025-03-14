Türkiye'nin yaşlı nüfusu 96 ülkenin toplam nüfusunu geçti

Geçen yıl itibarıyla 8 milyar 161 milyon 973 bin olan dünya nüfusunun yüzde 10,2'sini yaşlı nüfus oluşturdu. Aynı dönemde 85 milyon 664 bin 944 kişi olarak tespit edilen Türkiye nüfusunun ise yüzde 10,6'sını oluşturan 9 milyon 112 bin 298'inin yaşlı olduğu belirlendi.