Üç ırkın izleri Yozgat’ta aranıyor: Tarih Anadolu’da yeniden mi yazılacak?

Çorum'da bilinmeyen bir dil ortaya çıkarıldı





Çorum Boğazköy Hattuşa'da devam eden kazılarda daha önce varlığı bilinmeyen bir gölet (baraj) ve varlığı unutulmuş Kalaşmaca diline ait arkeolojik verilere ulaşılmıştı. Turizm açısından önemli bir ziyaret noktası olması yanında yeni keşiflerle, Hattuşa kazıları güncelliğini hiç yitirmiyor. İstanbul'da da 2018'den beri Haydarpaşa ve çevresinde devam eden kazılar, sadece Osmanlı ve Bizans dönemine değil, şehrin 9 bin yıl öncesine de ışık tutacak.



