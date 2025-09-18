Ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı: Konulan teşhis şoke etti

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, evinde geçirdiği baygınlık sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından detaylı tetkikleri alınan oyuncunun sağlık durumu yakından takip edilmeye başlandı. Yapılan kontroller sonucunda, Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konduğu öğrenildi.
Evinde baygınlık geçirdi
Beyin anevrizması teşhisi konuldu
Ahu Yağtu'un sağlık durumu nasıl?
Sanatçının menajerlik şirketi, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrası tedavi sürecine başlamıştır. Yapılan tüm tetkikler sonucunda kendisine beyin anevrizması teşhisi konmuş olup, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz." ifadelerine yer verildi.