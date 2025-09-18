Ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı: Konulan teşhis şoke etti

Ahu Yağtu'un sağlık durumu nasıl?





Sanatçının menajerlik şirketi, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrası tedavi sürecine başlamıştır. Yapılan tüm tetkikler sonucunda kendisine beyin anevrizması teşhisi konmuş olup, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz." ifadelerine yer verildi.