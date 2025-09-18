Yeni Şafak
Ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı: Konulan teşhis şoke etti

11:4218/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, evinde geçirdiği baygınlık sonrası apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından detaylı tetkikleri alınan oyuncunun sağlık durumu yakından takip edilmeye başlandı. Yapılan kontroller sonucunda, Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu ve model Ahu Yağtu, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.


Evinde baygınlık geçirdi


Evinde baygınlık geçiren Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Beyin anevrizması teşhisi konuldu

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından detaylı tetkikleri alınan oyuncunun sağlık durumu yakından takip edilmeye başlandı. Yapılan kontroller sonucunda, Ahu Yağtu'ya beyin anevrizması teşhisi konduğu öğrenildi.

Ahu Yağtu'un sağlık durumu nasıl?


Sanatçının menajerlik şirketi, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Değerli basın mensubu dostlarımız, Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrası tedavi sürecine başlamıştır. Yapılan tüm tetkikler sonucunda kendisine beyin anevrizması teşhisi konmuş olup, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz." ifadelerine yer verildi.

#Ahu Yağtuğ
#Cem Yılmaz
#hastalık
#beyin anevrizması
Kaç puanla nereye atanırım? 2025 KPSS 80–90 lisans puanı ile alım yapan kurumlar