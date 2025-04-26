Ünlü oyuncu 'İslam hayatımı kurtardı' diyerek itiraf etti: Yıllar sonra ilk kez anlattı

"İslam bana büyürken ihtiyacım olan bir yön verdi"

Hristiyanlık, Budizm ve Hinduizm üzerine çalışmalar yapan genç kadın, huzuru İslam'da bulduğunu sözlerine ekleyerek "Genç yaşta çıktığım bu yolculukta İslam ile güçlü bir bağ kurdum ve bu bağ zamanla büyüdü. İslam gerçekten hayatımı kurtardı ve bana büyürken ihtiyacım olan net bir yön verdi" dedi.