Ünlü oyuncu 'İslam hayatımı kurtardı' diyerek itiraf etti: Yıllar sonra ilk kez anlattı

İngiltere'nin popüler programı Real Housewives Of Cheshire yıldızlarından Paige Chohan, İslam'a geçiş hikayesini ilk kez anlattı. 33 yaşındaki Chohan, Anglikan Kilisesi'ne mensup bir ailede büyüdüğünü ancak 17 yaşından itibaren farklı inançları araştırmaya başladığını ve aradığı huzuru İslam'da bulduğunu söyledi.
Varlıklı ve gösterişli ailelerin hayatlarını ekranlara taşıyan İngiltere'nin popüler reality şovu 'Real Housewives Of Cheshire'in yıldızlarından Paige Chohan, İslam'a geçiş hikayesini paylaştı.
"İslam hayatımı kurtardı"
'New Magazin'e verdiği röportajda yaşadığı süreci anlatan Chohan, Anglikan Kilisesi'ne mensup bir ailede büyüdüğünü ve 17 yaşından itibaren farklı dinleri araştırmaya başladığını dile getirdi.
"İslam bana büyürken ihtiyacım olan bir yön verdi"
Hristiyanlık, Budizm ve Hinduizm üzerine çalışmalar yapan genç kadın, huzuru İslam'da bulduğunu sözlerine ekleyerek "Genç yaşta çıktığım bu yolculukta İslam ile güçlü bir bağ kurdum ve bu bağ zamanla büyüdü. İslam gerçekten hayatımı kurtardı ve bana büyürken ihtiyacım olan net bir yön verdi" dedi.
Ailesinden destek gördü
Ailesinin dinle ilgili konularda çok katı olmadığını ve bu süreçte onu baskılamadıklarını söyleyen Paige, "Oturup hayatın daha derin bir anlamı olup olmadığını sorguladım ve bunu keşfetmek istedim" ifadelerini kullandı.
"Anne olduktan sonra her şey anlam kazandı"
Anne olduktan sonra inancının pekiştiğini dile getiren Paige, "Artık hayat sadece kendin hakkında değil. Eşin ve çocuğun var, istediğini istediğin zaman yapamıyorsun. Odak noktası sen olmaktan çıkıyor, bu çok büyük bir değişim" dedi.