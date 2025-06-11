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Ünlü oyuncu Şafak Sezer’den işletmeci CZN Burak’a milyonlarca liralık tazminat davası

Ünlü oyuncu Şafak Sezer’den işletmeci CZN Burak’a milyonlarca liralık tazminat davası

08:3711/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
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CZN Burak'ın işletmesinde sık sık bir araya gelen ve komik videolar paylaşan Şafak Sezer ile CZN Burak düşman oldu. Ünlü oyuncu, ünlü işletmeciye 5 milyon liralık tazminat davası açtı.

CZN Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir, çektiği yemek videolarıyla dünyada ün salıyor.


Yaptığı paylaşımlarla ülkenin adeta reklam yüzü, dünyanın çeşitli şehirlerine açtığı iş yerleriyle de kültür elçisi konumuna gelen ünlü iş insanı bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz haftalarda CZN Burak'ın restoranında yemek yiyen komedyen ve oyuncu Şafak Sezer, bu esnada ünlü isimle sosyal medya paylaşımı için video çekti. Daha sonra çekilen videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan CZN Burak, beklemediği bir süreçle karşı karşıya kaldı.

Şafak Sezer, videonun izinsiz paylaşıldığını gerekçe göstererek ünlü iş insanı Burak Özdemir (CZN Burak) hakkında hukuki süreç başlattığı iddia edildi.



Videonun izinsiz paylaşıldığını gerekçe gösteren Sezer, CZN Burak'tan 5 milyon TL tazminat talep etti.

Özdemir’e içeriklerin sosyal medya hesaplarından kaldırılması için 15 günlük süre tanındı.


Talebin karşılanmaması halinde yasal sürecin devam edeceği bildirildi.

#czn burak
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