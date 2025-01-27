Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, geçtiğimiz Kasım ayında sahneye veda etmişti. Ünlü şarkıcı, bu kez de 'satamadığı eviyle' gündeme geldi. Ünlü şarkıcı milyon dolarlık malikanesini satamıyor. İşte sebebi...
Dünyaca ünlü ödüllü şarkıcı Adele, şimdi de malikanesiyle gündemde yer aldı.
Geçtiğimiz aylarda sahnelere veda eden Adele, satılığa koyduğu 6 milyon sterlinlik malikanesine bir türlü alıcı bulamıyor.
İddialara göre lüks malikanenin alıcı bulamamasının sebebi, 'perili' olması.
Birleşik Krallık merkezli Daily Mail'in haberine göre Adele, 6 ay boyunca yaşadığı malikanesinin 'perili' olduğunu söylüyor.
Ünlü şarkıcı bir programda, İngiltere'nin Güney Doğu bölgesindeki Batı Sussex'te bulunan evinde kapalı ve açık yüzme havuzları ile tenis kortu ve helikopter pistinin olduğunu söylemişti.
Aynı programda Adele'in, 10 yatak odalı malikanesinin 'oldukça korkutucu' olduğunu söylediği öğrenildi.
Adele'in 6 milyon dolar değerindeki malikanesinin 'korkunç' ve 'perili' olduğu gerekçesiyle satılmadığı bildiriliyor.