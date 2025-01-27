Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ünlü şarkıcı Adele'in evi gündem oldu: 6 milyon dolara satılamıyor

Ünlü şarkıcı Adele'in evi gündem oldu: 6 milyon dolara satılamıyor

16:3327/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Adele'in malikanesi neden alıcı bulamıyor?</p>
Adele'in malikanesi neden alıcı bulamıyor?

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, geçtiğimiz Kasım ayında sahneye veda etmişti. Ünlü şarkıcı, bu kez de 'satamadığı eviyle' gündeme geldi. Ünlü şarkıcı milyon dolarlık malikanesini satamıyor. İşte sebebi...

Dünyaca ünlü ödüllü şarkıcı Adele, şimdi de malikanesiyle gündemde yer aldı.

Geçtiğimiz aylarda sahnelere veda eden Adele, satılığa koyduğu 6 milyon sterlinlik malikanesine bir türlü alıcı bulamıyor.

İddialara göre lüks malikanenin alıcı bulamamasının sebebi, 'perili' olması.

Birleşik Krallık merkezli Daily Mail'in haberine göre Adele, 6 ay boyunca yaşadığı malikanesinin 'perili' olduğunu söylüyor.

Ünlü şarkıcı bir programda, İngiltere'nin Güney Doğu bölgesindeki Batı Sussex'te bulunan evinde kapalı ve açık yüzme havuzları ile tenis kortu ve helikopter pistinin olduğunu söylemişti.

Aynı programda Adele'in, 10 yatak odalı malikanesinin 'oldukça korkutucu' olduğunu söylediği öğrenildi.

Adele'in 6 milyon dolar değerindeki malikanesinin 'korkunç' ve 'perili' olduğu gerekçesiyle satılmadığı bildiriliyor.

#Adele
#Şarkıcı
#İngiltere
#Perili ev

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Antalya Alanya’daki otel yangınında ölen ve yaralanan var mı?