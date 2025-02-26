Ünlü şarkıcı Nadide Sultan'dan canlı yayında yürek yakan itiraf: Ailesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu

"Babamla artık görüşmüyorum"

Çocukluk fotoğrafları ekrana yansıtılınca gözyaşlarına hakim olamayan Nadide Sultan, "Annem hayatta ama babamla artık görüşmüyorum. Babam, engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu ve o yüzden sürekli kriz geçiriyordu. Babamla sadece biyolojik bir bağım var, duygusal olarak bir ilişkimiz yok. Allah bana onların acısını göstermesin. Kız kardeşimin yaşadığı zorlukları görmek beni çok yıprattı" dedi.



