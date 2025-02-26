Ünlü şarkıcı Nadide Sultan'dan canlı yayında yürek yakan itiraf: Ailesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, katıldığı bir televizyon programında yürek yakan itiraflarda bulundu. Yaptığı samimi açıklamalarla izleyenlere duygusal anlar yaşatan şarkıcı, kız kardeşinin bipolar rahatsızlığıyla mücadele ettiğini ve babasıyla yaşadığı zor zamanları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
"Konyalım" şarkısıyla akıllarda yer eden ünlü şarkıcı Nadide Sultan katıldığı bir programda, duygusal anlar yaşadı.
Zor bir çocukluk geçirdiğini anlatan 48 yaşındaki ünlü şarkıcı, özellikle babasıyla yaşadığı zorluklardan bahseden göz yaşlarını tutamadı.
Engelli kız kardeşinin bipolar hastası olduğunu ve babalarının ona şiddet uyguladığını dile getiren sanatçı, yaşadıkları travmaların kendisini derinden etkilediğini söyledi.
"Babamla artık görüşmüyorum"
Çocukluk fotoğrafları ekrana yansıtılınca gözyaşlarına hakim olamayan Nadide Sultan, "Annem hayatta ama babamla artık görüşmüyorum. Babam, engelli kız kardeşime şiddet uyguluyordu ve o yüzden sürekli kriz geçiriyordu. Babamla sadece biyolojik bir bağım var, duygusal olarak bir ilişkimiz yok. Allah bana onların acısını göstermesin. Kız kardeşimin yaşadığı zorlukları görmek beni çok yıprattı" dedi.
"Dışardan çok iyi görünüyor"
Ünlü şarkıcı ağabeyinin babası tarafından kürekle dövüldüğünü dile getirdi.
Sultan, "Babam öyle 5 dil bilen bir adamdı. Dışardan çok iyi görünüyor, ama bugün bile çocuklarıyla bir araya geldiğinde şiddet uygulayabilecek biri. Benim kardeşim onun yüzünden atlamayı, intihar etmeyi düşündü. Babam benim için o an bitti. Babamın anneme uyguladığı şiddet yüzünden panik atak oldum" dedi.
"Kanun çalarak kendimi tedavi ettim"
Nadide Sultan çocukluğundaki travmalarını nasıl atlattığına ilişkin olarak ise, "Çocukluğum kötü geçti, kanun çalarak kendimi tedavi ettim" ifadelerini kullandı.
"Müzikle tedavi oldum"
Şarkıcı, "Ben müzikle tedavi oldum. Mariah Carey hayranıydım. O zamanlar Carey'nin kapak olduğu dergide 'müzikle tedavi oldum' dediğini okudum, belki o cümle benim hayatımı kurtardı. Sanatla uğraşanın bir derdi yoksa sanat yapamaz. Yaşadığım acıları büyüyünce daha iyi anlıyorum" dedi.