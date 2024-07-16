Unutkanlığa karşı alınabilecek önlemler: Beyni genç tutuyor hafızayı güçlendiriyor

Uzm. Dr. Gülten Özdemir, "Vitamin ve mineraller, vitamin B12, folik asit, vitamin C, tiyamin ve riboflavin eksikliği; kaygı, endişe, sinirlilik, depresyon ve unutkanlığı artırır. İçerisinde bu vitamin ve mineralleri yeteri kadar içeren gıdalar tüketin. Dengeli beslenemiyorsanız, bu vitaminleri takviye olarak almalısınız” diyerek şu önerilerde bulundu:





“Beyin sağlığınızı korumak için kan şekerinin yükselmesini önleyin. Bunun için de glisemik indeksi yüksek besinlerden uzak durun. Haftada en az iki kez balık yiyin. Balıkta hafızayı kuvvetlendiren asetil kolin maddesi ve dikkat ve konsantrasyonu artıran, depresyona iyi gelen Omega 3 bulunur. Omega 3 içeren yiyecekler, antioksidan meyve ve sebzeler tüketin, zeytinyağı kullanın."