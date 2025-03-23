Unutulan yöresel yemekleri yapıyorlar: İhtiyaç sahibi ailelerle iftarda yiyorlar

‘İYİLİK ELİMİZİ UZATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Aşçı eğitmeni Cansu Gümüş, yaptıkları yemekleri belirledikleri ailelere götürüp birlikte iftar açtıklarını belirterek, “Kursiyerlerle birlikte burada projelerimiz var. Biz genelde yöresel yemeklere ağırlık veriyoruz. Ramazan ayına girdiğimizden dolayı o maneviyatı yaşamak için öğrencilerimizle ihtiyaç sahibi aileleri buluyoruz. Kendi yaptığımız yemekleri götürüp onlarla birlikte iftarımızı açıyoruz. Toplamda 20 öğrencimiz var. Genelde yöresel, günümüzde şu an olmayan yemeklere ağırlık veriyoruz. Bilinen yemekleri zaten herkes biliyor. Bizim önceliğimiz sadece yemek de değil, ‘Yemek yaparken hijyene de dikkat ederek neler yapabiliriz, ne edebiliriz?' diye eğitim veriyoruz. Ayrıca meslek öğretiyoruz. Bu belgelerle herhangi bir iş yerinde çalışma imkanı sağlıyoruz. İlk olarak kendi çevremizden gördüklerimize, bildiklerimize gidiyoruz. Uzakta olsa bile elimizden geldiğince iyilik elimizi uzatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.