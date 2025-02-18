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Usta oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Usta oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:2118/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türk televizyonunun unutulmaz isimlerinden usta oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, 77 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle "Çocuklar Duymasın" dizisindeki 'Seyyar Tayyar' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun vefatı sevenlerini derinden üzdü.

Türk tiyatro ve televizyon dünyasının usta ismi Muhammed Emin Gümüşkaya, 77 yaşında hayata vefat etti.

Çocuklar Duymasın’daki Seyyar Tayyar karakteriyle, Yeşil Deniz, Avrupa Yakası ve Tatlı Hayat gibi yapımlarla tanınan usta oyuncunun vefatı sevenlerini üzdü.



Emin Gümüşkaya kimdir?

10 Ocak 1948'de İstanbul’da doğan Emin Gümüşkaya, Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyuncu, Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yaptı. 2002'de Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu.

Çocuk Duymasın'da canlandırdığı "Seyyar Tayyar" karakteriyle akıllarda yer eden oyuncu, Hıçkırık, Yeşil Deniz, Uygun Adım Aşk, Seksenler, Büyük Buluşma ve En Son Babalar Duyar gibi yapımlarla tanınıyor.

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