Emin Gümüşkaya kimdir?

10 Ocak 1948'de İstanbul’da doğan Emin Gümüşkaya, Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyuncu, Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yaptı. 2002'de Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu.