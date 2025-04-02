Uykusuzluk çekenler dikkat: Uzman doktor uykusuzluğun altında yatan o hastalığı açıkladı

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte, alerji şikayetleri artmaya başladı. Alerjik reaksiyonlar, uykusuzluğu tetikleyerek kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Uzman isim, kaliteli bir gece uykusu için bahar alerjisinden korunmanın yollarını anlattı.
Havaların ısınmasıyla beraber, bahar alerjisi olanlar burun tıkanıklığı, hapşırma ve gözlerde kaşıntı gibi belirtilerle mücadele ediyor.
Bahar alerjisinin temel nedeninin polenler olduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, “Alerjik bünyeli kişi polen ve polen ortamıyla ne kadar içli dışlı olursa, o oranda bahar alerjisi belirtileri olacaktır. Bahar alerjisi ayrıca kronik yorgunluk yaparak okul ve iş başarısını etkiler. Bu kişilerin burunları genellikle tıkalı olduğu için uyku kaliteleri de bozulur. İyi bir uyku alamayan kişiler ise gün boyu kendilerini yorgun ve halsiz hisseder” dedi.
Uzman doktor Öztürk, iyi bir uyku ve bahar alerjisi için uzak durulması gerekenleri sıraladı.
Bahar alerjisinden korunmanın yolları
Polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde, kuru ve rüzgârlı havalarda dışarı çıkmayın.
Polen mevsiminde spor için özellikle kapalı alanları tercih edin.
Açık alana çıktığınızda mutlaka güneş gözlüğü ve şapka kullanın.
Eve geldiğinizde giysilerinizi değiştirin, yüzünüzü yıkayın ve mümkünse banyo yapın.
Uzun kollu elbiseler ve pantolon giyin.
Evde ve aracınızda polen filtresi kullanın.
Polen mevsiminde çamaşırlarınızı evde kurutmaya özen gösterin.
Polenlerin yoğun olduğu saatlerde kapı ve pencereleri açmayın.
Çimlerin biçildiği ortamlardan uzak durun.
Doktorunuz tarafından reçete edilen ilaçlarınızı düzenli kullanın.
'Temel nedeni polenler'
Bahar alerjisini tetikleyen etkenlere değinen Prof. Dr. Öztürk, “Bahar ayları gelip polenler havaya salındığında bahar alerjisi de başlamaktadır. Bahar alerjisinin temel nedeni polenlerdir. Alerjik bünyeli kişi polen ve polen ortamıyla ne kadar içli dışlı olursa, o oranda bahar alerjisi belirtileri olacaktır” diye konuştu.