Uykusuzluk çekenler dikkat: Uzman doktor uykusuzluğun altında yatan o hastalığı açıkladı

Bahar alerjisinin temel nedeninin polenler olduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, “Alerjik bünyeli kişi polen ve polen ortamıyla ne kadar içli dışlı olursa, o oranda bahar alerjisi belirtileri olacaktır. Bahar alerjisi ayrıca kronik yorgunluk yaparak okul ve iş başarısını etkiler. Bu kişilerin burunları genellikle tıkalı olduğu için uyku kaliteleri de bozulur. İyi bir uyku alamayan kişiler ise gün boyu kendilerini yorgun ve halsiz hisseder” dedi.