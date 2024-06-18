Parvovirüs B19'da bir antibiyotik tedavi söz konusu değil çünkü. Ayırt etmek önemli. Hamilelerden ve kemik iliği nakli olmuş hastalardan Parvovirüs B19 hastası çocuklardan uzak durmalarını istiyoruz. Çünkü bu çocuklarda bulaşıcılık periyodu da kısa sürüyor. Dolayısıyla panik yapmadan izlemek, gözlemek, diğer çocukluk çağı hastalıklarıyla karıştırmamak gerekiyor. Çünkü bazı çocukluk çağı hastalıklarında komplikasyonlar oluşabiliyor. Kızamık gibi ya da altıncı hastalık gibi ağır seyredebiliyor" diye konuştu.