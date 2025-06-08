Uzman isimden ailelere yaz tatili uyarısı: 6 aydan küçük bebeğinizi denize sokmayın

Deniz suyu sıcaklığının 32-34 derece aralığında olması ve gölge bir alanda girmeleri daha iyi olacağını ve mutlaka deniz ve havuza girdikten sonra çocukların ve bebeklerin mayoları değiştirilmesi gerektiğini belirten Uz. Dr. Aydın, "Bebeklerin ve çocukların deniz ve havuza girdikten sonra ıslak kalmamaları sağlanmalı. Yine vücudu mümkün olan en kısa zamanda kurutulması gerekiyor. Sonrasında nemlendiriciyle vücut koruma altına alınmalı" dedi.