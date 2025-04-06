Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: Yaşam belirtisi hiç olmadı

Orada başka hekim arkadaşlarımız da vardı. Ben solunum ve dolaşım yani yaşam bulgusu olmadığını görünce arkadaşlara teyit ettirdim sonrasında ağızdan ağıza solunum ve kalp mesajı yapmaya başladım aralıksız olarak. Aralarda kontrol ettik, o müdahalenin belli başlı kuralları vardır. Belli sayıda yapar sonra durur kontrol edersiniz.





Ağız içerisini kontrol edersiniz gerekirse tekrar yan çevirirsiniz ama müdahaleye ara vermezsiniz orada amacımız beynin beslenmesini, oksijensiz kalmamasını sağlamak. Tabi ambulansa hemen haber verdik, hatta ambulans ekipleri geldiği zaman onlara hemen hastanede anjiyo laboratuvarının hazırlanmasını, kardiyoloji, yoğun bakım ve anestezi ekipmanlarının hemen acile gelmesi gerektiğini söyledik hastaneye gidene kadar.



