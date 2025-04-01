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Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme: KKTC polisi harekete geçti

Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme: KKTC polisi harekete geçti

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:411/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konser sırasında sahnede kalp krizi geçirmesi sonucu yere yığılan ünlü sanatçı Volkan Konak, hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. KKTC polisi, ünlü sanatçının beklenmedik ölümüyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İşte tüm detaylar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentinde konser veren Volkan Konak, sahnede aniden kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan Konak, sevenlerini yasa boğmuştu.

Ön otopsi Lefkoşa'da yapıldı

Volkan Konak’ın cenazesi, ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi’ne götürüldü.



Burada gerçekleştirilen ön otopsi işlemlerinin ardından Konak’ın naaşı cenaze aracıyla Ercan Havalimanı’na sevk edildi.

Cenazesi Türkiye'ye getirildi

Kuzey'in oğlu Volkan Konak'ın cenazesi, dün akşam saatlerinde Kıbrıs'tan Türkiye'ye ulaştırıldı.





Soruşturma başlatıldı

KKTC polisi, Konak'ın sahnede ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Konak'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkikle belirleneceği bildirildi.

Sonuç bekleniyor

Otopsi raporu ve adli incelemelerin ardından Volkan Konak’ın ölümüne ilişkin kesin sonuç kamuoyuyla paylaşılacak. Soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor.

Volkan Konak'ın cenazesi nereden kaldırılacak?

Volkan Konak’ın cenazesi, bugün Levent Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip, memleketi Maçka’da defnedilecek.

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#Volkan Konak cenazesi
#KKTC

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