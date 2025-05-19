'Yamanlı Hayrı'nda 60 kazan keşkek dağıtıldı: 10 binden fazla Yamanlılı katıldı

Etkinlikte konuşan Yamanlı Mahalle Muhtarı Necati Eren, “Dedelerimizden miras kalan bu güzel geleneği her yıl daha da büyüterek sürdürüyoruz. Bu yıl katılımcı sayısı rekor seviyedeydi. Yardım eden, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu kültürü genç nesillere aktararak, dünya durdukça yaşatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.







