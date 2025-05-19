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'Yamanlı Hayrı'nda 60 kazan keşkek dağıtıldı: 10 binden fazla Yamanlılı katıldı

'Yamanlı Hayrı'nda 60 kazan keşkek dağıtıldı: 10 binden fazla Yamanlılı katıldı

10:4919/05/2025, Pazartesi
DHA
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Yamanlı Mahallesi'nde bu yıl 86'ncısı düzenlenen 'Yamanlı Hayrı' büyük ilgi gördü. Kesilen 47 küçükbaş, 2 büyükbaşın etleriyle oluşturulan 60 kazanlık keşkek yemeği, 10 binin üzerinde katılımcıya ikram edildi.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Yamanlı Mahallesi'nde her yıl mayıs ayında düzenlenen, 'Yamanlı Hayrı'nın bu yıl 86'ncısı düzenlendi. Mahalle halkının imece usulüyle düzenlediği etkinlik, bu yıl da 10 bin kişinin üzerinde katılımla gerçekleşti.

Sabah saatlerinde mesire alanına gelen mahallenin erkekleri, kesilen 47 küçükbaş, 2 büyükbaşın etleri ile birer tondan oluşan bulgur ve pirinç ile keşkek yemeği yaptılar. 5 saatlik çalışmanın ardından bir süre dinlendirilen yemek, daha sonra 60 ayrı kazana konularak misafirlere dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Yamanlı Mahalle Muhtarı Necati Eren, “Dedelerimizden miras kalan bu güzel geleneği her yıl daha da büyüterek sürdürüyoruz. Bu yıl katılımcı sayısı rekor seviyedeydi. Yardım eden, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu kültürü genç nesillere aktararak, dünya durdukça yaşatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



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