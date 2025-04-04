Yanlış yürüyüş ağrıya ve aşırı kiloya yol açıyor

Günlük hayatımızda sıkça yaptığımız ancak çoğu zaman farkında olmadan hatalı gerçekleştirdiğimiz bir eylem: Yürüyüş... Basit bir fiziksel aktivite gibi görünse de, yanlış tekniklerle yapıldığında sağlığımıza zarar verebilir ve hatta kilo alımına bile sebep olabilir. Uzmanlar, doğru yürüyüş tekniğinin önemine dikkat çekerken, yanlış alışkanlıkların vücudumuz üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uyarılarda bulunuyor.
Uzmanlar insanların yürüyüş sırasında sıkça yaptığı hataları üç temel sebebe bağlıyor. İlk olarak, kaslar arasındaki dengesizlikler öne çıkıyor. Yanlış duruş ve hatalı yürüyüş biçimi, bazı kas gruplarını aşırı çalıştırırken diğerlerini zayıf bırakabiliyor.
İkinci önemli etken ise hareketsiz yaşam tarzı. Uzun saatler boyunca masa başında oturmak veya sürekli telefona bakmak, kasların zayıflamasına ve eklem sertliğine neden olabiliyor.
Üçüncü faktör ise bireysel fiziksel geçmiş. Önceki yaralanmalar, ameliyatlar, bacak uzunluk farkları ve hatta hamilelik gibi durumlar, yürüyüş alışkanlıklarını kalıcı olarak değiştirebiliyor.
Peki yürüyüşte yapılan en yaygın 4 hata neler?
Yanlış kasları kullanmak: Bel ağrısına dikkat
Yürüyüş sonrası bel ağrısı hissediyorsanız, muhtemelen yanlış kasları kullanıyorsunuz. Hall, “İnsanlar genellikle kalça fleksör kaslarını aşırı kullanma hatasına düşer. Aslında, yürüyüş sırasında üst sırtımızdan baldırlara kadar olan kaslarımızı kullanmak istiyoruz” diyor.
Kalça fleksörlerine fazla yüklenmek, adım uzunluğumuzu kısıtlayabilir ve yavaş, robotik bir yürüyüşe yol açabilir. Araştırmalar, bu kasların aşırı kullanılması durumunda yürüyebileceğiniz mesafeyi kısaltabileceğinizi gösteriyor.
Pasif ayaklar: Düz taban yürüyüşü
Bir diğer yaygın hata ise pasif ayak vuruşu veya düz taban inişi. Ayaklarımız, her adımda darbeyi emme ve vücut ağırlığını dengeleme görevini üstlenir. Ancak yanlış yürüdüğümüzde, bu eklemler ve kaslar doğru şekilde çalışmaz.
Hall, “Modern ayakkabılar, ayak parmaklarımızın doğal yayılmasını kısıtlar ve bu da ayaklarımızın işlevini engeller” diyor. Düz ayakla yürümek, dizlerde ağrıya yol açabilir ve hamstring kaslarının düzgün çalışmasını engelleyerek yürüyüş mekanizmasını bozabilir.
Baş pozisyonu: Duruşunuzu bozmayın
Yürüyüş sırasında başınız da vücudun hareketini etkileyen önemli bir faktördür. Hall, “Çoğu insan yürürken başını öne eğme eğilimindedir, özellikle telefonlarına bakarken” diyor. Ancak bu durum, omurgadaki hareketi kısıtlar ve üst sırt kaslarına büyük bir yük bindirir.
Başın öne eğilmesi ayrıca derin nefes almayı zorlaştırır, çünkü diyaframın hareket alanı azalır. Hall, “Dik durarak yürüdüğümüzde, hem hareket kabiliyetimiz hem de duruşumuz iyileşir” diyerek doğru pozisyona dikkat çekiyor.
Kolları ihmal etmek: Vücudu hareket ettirmenin anahtarı
Son olarak, çoğu insan yürürken kollarını yeterince aktif kullanmaz. Hall, “Kollarınızı hareket ettirmediğinizde, vücudunuzu tam anlamıyla kullanamazsınız. Bu, karın kaslarınızı ve bel çevresini aktif hale getirmeyi engeller” diyerek, tempolu yürüyüş sırasında kolları kullanmanın sadece üst vücut kaslarını değil, alt vücut kaslarını da devreye sokarak daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olacağını belirtiyor.
Kolları ihmal etmek, duruşunuzu bozabilir ve omurganızın dönüşünü sınırlayabilir. Hall, bunun bir kısır döngüye yol açtığını ve her hatanın diğerini beslediğini vurguluyor.
Joanna Hall, doğru yürüyüşün sadece fiziksel sağlığımıza değil, aynı zamanda zihinsel sağlığımıza da faydalı olduğunu belirtiyor.
Yanlış bir yürüyüş şekli, vücudun doğal işleyişini engelleyebilir ve sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler meydana getirebilir. Ancak, bu dört basit ama etkili değişikliklerle, yürüyüşünüzü daha sağlıklı hale getirebilir ve günlük yaşamda daha enerjik hissedebilirsiniz.
New York Post'un 'You’re walking wrong — the top 4 mistakes that lead to pain, poor posture and excess weight' başlıklı haberinden derlenmiştir.