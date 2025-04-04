Yanlış yürüyüş ağrıya ve aşırı kiloya yol açıyor

Pasif ayaklar: Düz taban yürüyüşü





Bir diğer yaygın hata ise pasif ayak vuruşu veya düz taban inişi. Ayaklarımız, her adımda darbeyi emme ve vücut ağırlığını dengeleme görevini üstlenir. Ancak yanlış yürüdüğümüzde, bu eklemler ve kaslar doğru şekilde çalışmaz.





Hall, “Modern ayakkabılar, ayak parmaklarımızın doğal yayılmasını kısıtlar ve bu da ayaklarımızın işlevini engeller” diyor. Düz ayakla yürümek, dizlerde ağrıya yol açabilir ve hamstring kaslarının düzgün çalışmasını engelleyerek yürüyüş mekanizmasını bozabilir.







