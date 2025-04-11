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Yapay zeka en tembel kan grubunu açıkladı: Koltuk onların krallığı

Yapay zeka en tembel kan grubunu açıkladı: Koltuk onların krallığı

13:4311/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yapay zeka analizleri, kan grupları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiye dair dikkat çekici veriler sunmaya devam ediyor. Son değerlendirmelerde, bazı davranış kalıplarının kan gruplarına göre değişebileceği öne sürüldü. Bir kan grubunun ise daha az enerjiyle hareket eden yani 'en tembel' kan grubu olduğu ortaya çıktı.

Yapay zekayla yapılan analizler, farklı kan grupları arasında davranışsal eğilimler olabileceğini ortaya koydu.

Bulgulara göre, bazı kişilik özelliklerinin kan grubuna göre değişebileceği iddia ediliyor.

Bazı davranış biçimleri, özellikle de harekete geçme eğilimi, belirli kan gruplarında daha düşük olabileceği öne sürülüyor.

Özellikle o kan grubuna sahip kişilerin bu tür değerlendirmelerde "tembel" olarak nitelendirilmesi dikkat çekti. İşte, yapay zekaya göre dünyanın en tembel kan grubu…

Bağımsız ve rahat bir yapıya sahip oldukları biliniyor

Yapılan analizler sonucunda, B grubuna sahip bireylerin genellikle özgür ruhlu, bağımsız ve rahat bir yapıya sahip oldukları biliniyor. Bu özellikler, dışarıdan bakıldığında bazen disiplinsizlik veya tembellik gibi görünebilir.


B kan grubuna sahip bireyler, zaman zaman uzun vadeli hedeflere odaklanmada zorluk yaşayabilirler. Bu durum, dışarıdan bakıldığında daha az çaba harcayan bir görüntü oluşturabilir.

AB kan grubu: Genellikle kararsız, mesafeli ama zeki olarak tanımlanır.

0 kan grubu: Enerjik, lider ruhlu olarak görülür.

A kan grubu: Düzenli, disiplinli, çalışkan.

#kan grubu
#yapay zeka
#B kan grubu
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