Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'nin iç kesimlerinde kar yağışına neden oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, beyaz örtü oluştururken öğrenciler ve veliler, "20 Mart Perşembe günü okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, 20 Mart Perşembe hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...
Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi. İşte eğitime ara verilen iller...
ORDU'DA EĞİTİME ARA
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın için eğitime ara verildiği ifade edildi.
YOZGAT'IN 11 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime yarın için ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam etmesinin, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ve tipinin etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda kent merkezi, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Konya'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Yetkililer, vatandaşları zorunlu durumlar dışında yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan, Ilgın ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
KIRŞEHİR'DE EĞİTİME ARA
Kırşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kurumları ve kurslarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Yaşlı, hamile ve engelli personelde idari izinli sayılacaktır" denildi.
KAYSERİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri genelinde yarın kar yağışının etkili olacağı ve gece saatlerinde de yoğun buzlanma oluşacağı, muhtemel risklere karşı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Mart'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
SİVAS'TA EĞİTİME ARA
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayının yaşanmasının tahmin edildiği belirtildi.
Tedbir amaçlı olarak il genelinde taşımalı eğitim, resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valilik kararıyla 20 Mart Perşembe bir gün süreyle eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
ERZİNCAN'DA EĞİTİME ARA
Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan'ın Refahiye ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçemiz Refahiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, 20.03.2025 Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmesine, hamile ve engelli personelimizin 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.
ADANA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Adana ili Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanmaya karşı 20 Mart 2025 tarihinde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
AKSARAY'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Aksaray'ın Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile oluşması muhtemel tipi ve buzlanma nedeniyle Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.