Yaşayan ahşap oyma sanatçısı tespih tanelerine Ayet-el Kürsi ve Asr suresini işledi

Eserlerini satmadığını anlatan Dursun, şöyle konuştu:





"Bunların keyfini çıkarıyorum, daha doğrusu huzuru bunda buluyorum. Özüne baktığınız zaman ahşap oyma, zikirden ibarettir. Tokmağa her vuruşumuzda 'hu' çekiyormuş gibi o duyguyla yapıyoruz. Hatta onu unuttuğumuz dönemlerde hatırlatsın diye tokmağın üzerine besmele işlemiştim. Onun için birinci amacımız kesinlikle para değil çünkü rızkımızı Allah bir şekilde veriyor. Bundan keyif alıyoruz. Özel sipariş olduğu zamanlar çok nadir de olsa bunu yapıyoruz."