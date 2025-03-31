Yasemin Sakallıoğlu kötü haberi böyle duyurdu: Bunu yaşayanlar bilir

Sosyal medyada yayınladığı komedi videolarıyla ünlenen Yasemin Sakallıoğlu, uzun bir süredir paylaşım yapmıyor. Yasemin Sakallıoğlu'nun bu durumu takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ünlü komedyen neden paylaşım yapmadığıyla ilgili geçtiğimiz gün bir açıklama yaptı. İşte o açıklama...
TAKİPÇİLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI
Bu durum takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
NEDENİNİ AÇIKLADI
Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu bunun nedenini ilk kez açıkladı.
EŞİNİN ANNESİ FELÇ GEÇİRDİ
Kötü haberi takipçilerine veren ünlü komedyen eşinin annesinin felç geçirdiğini açıkladı.
"HAYAT NELER GETİRİR HİÇ BİLİNMİYOR"
Yasemin Sakallıoğlu yaptığı paylaşımda, "Benim komik, tatlı kayınvalidemin beynine pıhtı attı ve maalesef felç oldu, eşimin yanında olmaya çalışıyorum. Hayat sanırım bazen böyle bir yer. Üst üste geliyor kötü şeyler. O yüzden yarın aile büyüklerinize sarılın. Hayat neler getirir hiç bilinmiyor. Bizim aileye de bekleyen herkese de sağlık sıhhat nasip olsun" ifadelerini kullandı.