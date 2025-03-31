Yasemin Sakallıoğlu kötü haberi böyle duyurdu: Bunu yaşayanlar bilir

"HAYAT NELER GETİRİR HİÇ BİLİNMİYOR"

Yasemin Sakallıoğlu yaptığı paylaşımda, "Benim komik, tatlı kayınvalidemin beynine pıhtı attı ve maalesef felç oldu, eşimin yanında olmaya çalışıyorum. Hayat sanırım bazen böyle bir yer. Üst üste geliyor kötü şeyler. O yüzden yarın aile büyüklerinize sarılın. Hayat neler getirir hiç bilinmiyor. Bizim aileye de bekleyen herkese de sağlık sıhhat nasip olsun" ifadelerini kullandı.