Yaz sıcağında soğuk suyla duş almayın: Uzman doktordan hayati uyarı geldi

Bunaltıcı sıcak havaların gelmesiyle birlikte vatandaşlar serinlemek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Ancak bazı yöntemler fark etmeden hayati tehlikeye yol açabiliyor. Bunlardan biri de yaz sıcağında soğuk duş almak! Soğuk duş almanın ani olarak vücut sıcaklığını düşürdüğünü belirten uzmanlar, bu durumun kalp krizi riskini artırabileceğine dikkat çekti. İşte, sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmek için uzmanların önerdiği yöntem.

1 / 7 Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, sıcak havalarda serinlemek için tercih edilen soğuk duşun kalp sağlığını olumsuz etkileyebildiğini belirtti.

2 / 7 Prof. Dr. Altay, aşırı sıcakların insan yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.

3 / 7 Sıcak havalarda vücudun ısı dengesini sağlamak için farklı yolların tercih edildiğini, bunlardan birinin de soğuk suyla serinlemek olduğunu anlatan Altay, yazın serinlemek için soğuk suyla duş alınmasının yanlış olduğunu, vücudun ısı dengesini korumaya çalışırken damar ve kalp hastalıklarının ortaya çıkabildiğini ifade etti.

4 / 7 Altay, soğuk duşun yarardan çok zararı bulunduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

5 / 7 'Vücudu alıştırarak soğuk duş alınmalı'

Soğuk duşa ya da hızlı bir şekilde soğuk suya girmek vücudu olumsuz etkiliyor. Dolaşım bozukluğu oluyor, damarlar soğuğa bağlı spazma uğruyor. Vücudun dış tabakasındaki damarlarda olan bu durum sonucunda ani kan basıncı dengesizlikleri olabiliyor.

6 / 7 Tansiyon düşmesi ve artmasına bağlı bayılmalar yaşanabiliyor. Aynı zamanda kalbin kendi damarlarında da bu olabiliyor. Dolayısıyla birden soğuk suya girmek kalp spazmlarına da neden olabiliyor.