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Yedinci sezon onayını alan Kuruluş Osman'da şoke eden ayrılık: Ünlü oyuncu geçen sene diziye katılmıştı

Yedinci sezon onayını alan Kuruluş Osman'da şoke eden ayrılık: Ünlü oyuncu geçen sene diziye katılmıştı

08:2026/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı Kuruluş Osman, 7. sezonda da ekranlardaki yerini alacak. 6. sezon finali tarihi netleşen Kuruluş Osman'da yeni sezon öncesi bir de ayrılık yaşanacak.

ATV ekranlarında 6 sezondur süren Kuruluş Osman'ın sezon finali tarihi belli oldu.


 7. sezon onayını alan dizinin sezon finali tarihi belli oldu. 194. bölümüyle sezonu kapatacak dizi 6 Haziran'da sezon finali yapacak.

Dizinin Begüm Hatun'u Buçe Buse Kahraman diziye veda etti. Ünlü oyuncu diziye geçtiğimiz sezon katılmıştı.



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