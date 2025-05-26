Yedinci sezon onayını alan Kuruluş Osman'da şoke eden ayrılık: Ünlü oyuncu geçen sene diziye katılmıştı

Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı Kuruluş Osman, 7. sezonda da ekranlardaki yerini alacak. 6. sezon finali tarihi netleşen Kuruluş Osman'da yeni sezon öncesi bir de ayrılık yaşanacak.
ATV ekranlarında 6 sezondur süren Kuruluş Osman'ın sezon finali tarihi belli oldu.
7. sezon onayını alan dizinin sezon finali tarihi belli oldu. 194. bölümüyle sezonu kapatacak dizi 6 Haziran'da sezon finali yapacak.
Dizinin Begüm Hatun'u Buçe Buse Kahraman diziye veda etti. Ünlü oyuncu diziye geçtiğimiz sezon katılmıştı.