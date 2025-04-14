Yılkı atları Manisa'nın yeni sokak hayvanları oldu: Şehir içine kadar indiler

Şehir merkezinin farklı yerlerinde görülen yılkı atları, en son Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde bulunan yeşillik alanda görüldü. Sabah saatlerinde yeşillik alanda otlayan 7 adet yılkı atına sokak köpekleri de eşlik etti.