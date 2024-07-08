10 bin tonu ise yurtdışına ihraç ediliyor

Kent genelinde yıllık 25 bin ton civarında üretilen tarhananın 15 bin tonu iç pazara gönderiliyor, 10 bin tonu ise yurtdışına ihraç ediliyor. Protein yönünden oldukça zengin olan tarhana, yoğurt, dövme, kekik, tuz ve sudan oluşan ana 5 ana maddeden yapılıyor. Büyük krom kazanlarda pişirilen tarhana, 1 gün dinlenmeye tabi tutulup ikinci gün makinelerle sergilere alınıp geniş alanlarda güneşe bırakılıyor. Kurutulup paketlenen ve birçok çeşidi üretilen tarhana, Kahramanmaraş'tan tüketiciye sunuluyor.