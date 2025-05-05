Dizi ve filmlerdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren ABD'li ünlü oyuncu Penn Badgley, verdiği son röportajında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Penn Badgley, başucunda Kur'an-ı Kerim olduğunu ve sakinleşmek için sık sık ayetler üzerinde düşündüğünü söyledi.
You, Gossip Girl gibi dizilerle akıllarda yer eden Amerikalı oyuncu Penn Badgley USA Today'e verdiği röportajda hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı.
Oyunculuk performanslarıyla beğeni toplayan oyuncu, iç dünyasının derin düşünce ve düzenli manevi pratiklerle şekillendiğini söyledi.
38 yaşındaki oyuncu "Dürüst olmak gerekirse, yatağımın başucunda Kur'an-ı Kerim var, bazı ayetleri okuyorum" ifadelerini kullandı.
Yoğun sahnelerin ardından sakinleşmek için sık sık ayetler üzerinde düşündüğünü açıkladı.
Okuduğu ayetler üzerine derin düşüncelere daldığını belirten oyuncu, 2017'den beri Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Domino Kirke ile evli.
4 yaşında bir oğlu olan çift, ikiz bebek bekliyor.