Dizi ve filmlerdeki performansıyla adından sıkça söz ettiren ABD'li ünlü oyuncu Penn Badgley, verdiği son röportajında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Penn Badgley, başucunda Kur'an-ı Kerim olduğunu ve sakinleşmek için sık sık ayetler üzerinde düşündüğünü söyledi.

1 /5 You, Gossip Girl gibi dizilerle akıllarda yer eden Amerikalı oyuncu Penn Badgley USA Today'e verdiği röportajda hayatına dair bilinmeyenleri paylaştı.

2 /5 Oyunculuk performanslarıyla beğeni toplayan oyuncu, iç dünyasının derin düşünce ve düzenli manevi pratiklerle şekillendiğini söyledi.

3 /5 38 yaşındaki oyuncu "Dürüst olmak gerekirse, yatağımın başucunda Kur'an-ı Kerim var, bazı ayetleri okuyorum" ifadelerini kullandı.

4 /5 Yoğun sahnelerin ardından sakinleşmek için sık sık ayetler üzerinde düşündüğünü açıkladı.