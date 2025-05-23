"Zigana'nın nazar boncuğu" Limni Gölü ziyarete açıldı

Tabiat parkını ziyaret eden Özkan Aydın, "Bu benim buraya 3. gelişim. Daha önce geldiklerimizde bu kadar gelişmemişti. Ancak şu anda tabiat olarak da yolları açısından da çok iyi bir noktaya gelmiş. Herkese tavsiye ederim, harika bir tabiat var burada. Bol oksijenli, manzarası da süper. Herkesin gelip görmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.