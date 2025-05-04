Zonguldak'ta caminin hasarlı ve dayanıksız çıkan minaresi yıkılıyor

Yeni Cami Dernek Başkanı Yalçın Kiren, “Sadece minarenin yıkımına başladık. Yıkıldıktan sonra yerine yenisi yapılacak. Minare hasarlı çıktı, çatlak vardı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne dosya sunduk. Kontrole gelip numune aldılar. Kontrol sonucunda da dayanıksız çıktı. Bunun üzerine yıkım kararı aldık. Belediyeden, emniyetten yazılarımızı aldık. Yıkmaya başladık, yerine yenisini koyacağız. Benim bildiğim 1925 tarihi yazıyor ama 1908 yılında ibadete açılmış. Daha önce tadilatlar yapılmıştı ama ilk kez minare yenileniyor. Dış cephesi de yapılacak, kaplamalarla güzel bir cami kazandıracağız” dedi.