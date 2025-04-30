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1 Mayıs’ta PTT açık mı kapalı mı? Perşembe günü resmi tatil mi?

1 Mayıs’ta PTT açık mı kapalı mı? Perşembe günü resmi tatil mi?

10:0230/04/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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<p>1 Mayıs postaneler açık mı, kapalı mı</p>
1 Mayıs postaneler açık mı, kapalı mı

2025 yılında 1 Mayıs Perşembe gününe denk gelmektedir. Bu nedenle, okullar, kamu kurumları ve bankalar bu tarihte kapalı olacaktır. Birçok özel sektör kuruluşu da resmi tatil uygulamasına uymaktadır. PTT’de işi olan vatandaşlar 1 Mayıs Perşembe günü postaneler açık mı, kapalı mı? sorusuna yanıt arıyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünya çapında işçi ve emekçilerin birlik, dayanışma ve hak mücadelelerini simgeleyen bir gündür. 1 Mayıs, birçok ülkede resmi tatil olarak kabul edilir ve işçiler tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanır. 1 Mayıs Perşembe günü kutlanacak. Kamu kurumlarında özellikle de PTT’de işi olan vatandaşlar, 1 Mayıs’ta PTT açık mı? Perşembe günü postaneler kapalı mı? sorusuna yanıt arıyor.

1 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?

1 Mayıs Perşembe günü tüm PTT kapalı olacak. 2 Mayıs Cuma günü ise postaneler mesaiye devam edecekler.

PTT çalışma saatleri: Postaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

PTT şubeleri genellikle sabah 08:30’da açılıyor ve akşam saat 17:00 ya da 17:30’a kadar hizmet veriyor. Öğle arası molası 12:30’da başlıyor ve 13:30’a kadar sürüyor. Bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte, bazı şubeler 16:30 ile 17:30 arasında kapanabiliyor. İşlem yapmadan önce gideceğiniz şubenin çalışma saatini kontrol etmek faydalı olacaktır.

Hafta içi çalışma saatleri: 08:30 - 17:00 (bazı şubelerde 17:30’a kadar)

Öğle arası: 12:30 - 13:30

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs'ta okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanları için ise durum işverenin inisiyatifine bağlı olarak değişebilir.

1 Mayıs’ta çalışanlara ek mesai ücreti ödenir mi?

Resmî açıklamalara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmî tatil kapsamına alınmış durumda. Bu nedenle, kamu kurumları, okullar ve çoğu özel sektör kuruluşu 1 Mayıs günü faaliyetlerine ara verecek. Bazı sektörlerde ise işin gerekliliğine göre çalışmaya devam edilecek olup, bu durumda çalışanlara ek mesai ücreti ödenecek.

1 Mayıs, 2009 yılında kabul edilen 5892 sayılı yasa ile "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmî tatil ilan edilmiştir.

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