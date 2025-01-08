1 milyon TL altındaki sıfır araçlar arayışında mısınız? Bütçenizi aşmadan size en uygun otomobili bulmak için doğru yerdesiniz. 2025 model yılı için birçok farklı marka ve modelde 1 milyon TL'nin altında seçenekler bulunuyor. 1000000 TL'ye hangi araba alınır sorusunun cevabı, sizin ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre değişiklik gösterecektir. En ucuz sıfır araba hangi marka diye merak ediyorsanız, farklı segmentlerde birçok ekonomik seçenek olduğunu bilmelisiniz.