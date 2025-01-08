1 milyon TL'nin altında sıfır araçlar arasında, bütçenize uygun birçok seçenek bulunuyor. 1.000.000 TL'ye alınabilecek sıfır arabalar genellikle sedan, hatchback veya kompakt SUV segmentinde yer alırken, en ucuz sıfır araba markaları arasında Fiat, Renault, Dacia ve Hyundai öne çıkıyor. Peki En ucuz sıfır araba fiyatları ne kadar? 1 milyon TL altına alınabilecek otomobiller hangileri?
1 milyon TL altındaki sıfır araçlar arayışında mısınız? Bütçenizi aşmadan size en uygun otomobili bulmak için doğru yerdesiniz. 2025 model yılı için birçok farklı marka ve modelde 1 milyon TL'nin altında seçenekler bulunuyor. 1000000 TL'ye hangi araba alınır sorusunun cevabı, sizin ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre değişiklik gösterecektir. En ucuz sıfır araba hangi marka diye merak ediyorsanız, farklı segmentlerde birçok ekonomik seçenek olduğunu bilmelisiniz.
Otomobil piyasasında, 1 milyon TL’nin altında satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller belirlendi. İşte en uygun sıfır otomobiller. İşte Ocak 2025 itibarıyla 1 milyon TL'nin altında satışa sunulan ve uygun fiyatlı sıfır otomobiller şunlardır:
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav.
Manuel benzinli modeli 955.000 TL fiyatla satışa sunuldu.
Hyundai 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. AMT benzinli modeli 1.000.000 TL fiyatla satışa sunuldu.
Hyundai i20 1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. Manuel benzinli modeli 984.000 TL fiyatla satışa sunuldu.
Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP GSR Manuel benzinli modeli 944.900 TL fiyatla satışa sunuldu.
Kia Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT benzinli 1.033.000 TL
Citroen Ami: 449.000 TL
Toyota Proace City Cargo 1.5 D 100 HP Vision 893.500 TL
Toyota Proace City Cargo 1.5 D 100 HP Dream 933.500 TL
PEUGEOT Yeni Partner Van UZUN COMFORT 1.5 Blue HDi 100hp 6MT 977.500 TL