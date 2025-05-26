100 yaşına kadar yaşamak mümkün mü? Uzman 4 altın kuralı açıkladı

1) GÜNLÜK HAREKET ALIŞKANLIKLARINI ARTTIRIN

Dr. Gareth Nye’a göre uzun ömürlü insanların ortak noktalarından biri, sürekli aktif kalmaları. Her gün spor salonuna gitmek yerine, yaşamın içine entegre edilmiş küçük hareketler çok daha etkili. Uzun süre oturmak, kalp hastalıklarından nörolojik rahatsızlıklara kadar birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabiliyor.

Masa başında çalışanlara tavsiyesi net: Gün içinde sık sık ayağa kalkın, yürüyüş molaları verin ve mümkünse ayakta çalışabileceğiniz ortamlar yaratın. Ev ve iş arasında ulaşımı da fırsata çevirin; yürümek veya bisiklete binmek, hem bedeni zinde tutar hem de zihinsel ferahlık sağlar.











