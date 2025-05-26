100 yaşına kadar yaşamak mümkün mü? Uzman 4 altın kuralı açıkladı

Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı, saatlerce spor yapmak ya da özel diyetler uygulamaktan ziyade, günlük hayatta yapılan basit ve sürdürülebilir alışkanlıklarda saklı olabilir. Salford Üniversitesi’nden Dr. Gareth Nye, 100 yaşına kadar yaşamak isteyenler için uygulanabilir dört önemli öneri sundu. Peki, uzun ömrün temel taşları neler? Hangi yaşam tarzı değişiklikleri sağlıklı yaşlanmanın anahtarı olabilir?
Giderek hareketsizleşen modern yaşamda, yaşam süresini uzatmak artık sadece genetikle açıklanamıyor. Beslenmeden uykuya, hareketten genetik farkındalığa kadar birçok unsur birlikte değerlendiriliyor. İşte uzman görüşleri ışığında, sağlıklı yaş almanın formülü…
1) GÜNLÜK HAREKET ALIŞKANLIKLARINI ARTTIRIN
Dr. Gareth Nye’a göre uzun ömürlü insanların ortak noktalarından biri, sürekli aktif kalmaları. Her gün spor salonuna gitmek yerine, yaşamın içine entegre edilmiş küçük hareketler çok daha etkili. Uzun süre oturmak, kalp hastalıklarından nörolojik rahatsızlıklara kadar birçok sağlık sorununa zemin hazırlayabiliyor.
Masa başında çalışanlara tavsiyesi net: Gün içinde sık sık ayağa kalkın, yürüyüş molaları verin ve mümkünse ayakta çalışabileceğiniz ortamlar yaratın. Ev ve iş arasında ulaşımı da fırsata çevirin; yürümek veya bisiklete binmek, hem bedeni zinde tutar hem de zihinsel ferahlık sağlar.
2) BESLENME TERCİHLERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN
Dr. Nye, uzun yaşamın olmazsa olmazları arasında sağlıklı ve doğal beslenmenin yer aldığını vurguluyor. İşlenmiş gıdalardan, özellikle salam, sosis, pastırma gibi ürünlerden uzak durulmalı. Bu tarz gıdalar, başta bağırsak kanseri olmak üzere birçok sağlık riskini artırabiliyor. “Ne kadar az işlenmişse, o kadar faydalı” diyen Nye, sebze-meyve tüketiminin artırılmasını ve dondurulmuş ama katkısız gıdaların da sağlıklı birer alternatif olduğunu ifade ediyor.
3) KALİTELİ UYKUYA ÖNCELİK VERİN
Uyku düzeni, sağlıklı yaşamın bel kemiği. Dr. Nye, günde 7 ila 8 saat kaliteli uyku uyumanın önemine dikkat çekiyor. Araştırmalara göre, 7 saatten az uyuyan bireylerde ölüm riski %12 artarken, 8 saatten fazla uyuyanlarda bu oran %30’a çıkabiliyor.
Uyku eksikliği yalnızca fiziksel değil, zihinsel sağlık üzerinde de olumsuz etkiler yaratıyor. Bu nedenle uykuya dikkat etmek, belirli saatlerde yatmak ve uyumadan önce dijital ekranlardan uzak durmak öneriliyor.
4) GENETİK FARKINDALIK GELİŞTİRİN
Genetik miras da yaşam süresinde önemli rol oynuyor. Dr. Nye, ömrün yaklaşık %20 ila %30’unun genetik faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor. Aile geçmişinin bilinmesi, genetik hastalıklara dair farkındalık kazanılması ve düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.
Günümüzde genetik testler sayesinde bireyler, taşıdıkları potansiyel riskleri önceden öğrenip buna göre önlem alabiliyor. Sağlıklı yaşlanmanın yolu sadece bugünkü tercihlerden değil, geçmişten gelen bilgilerden de geçiyor.