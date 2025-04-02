1000 TL emekli ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? 15.5 milyon emekli için emekli ikramiye ödeme tarihleri

"1000 TL emekli ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilere her yıl bayram öncesinde ödenen bayram ikramiyesi, bu yıl %33’lük bir artışla 4 bin TL’ye çıkarıldı. Ancak yasal sürecin tamamlanamaması nedeniyle emeklilere önce 3 bin TL ödeme yapıldı. 30 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 4 bin TL’lik ikramiye kararı resmiyete kavuştu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayramdan önce aldıkları 3 bin TL’lik ödeme, 1000 TL fark ile tamamlanacak.