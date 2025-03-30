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1000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ: Emekli bayram ikramiyesi farkı 1000 TL ne zaman yatacak? Emeklinin ikramiye ödeme takvimi şekillendi

1000 TL İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ: Emekli bayram ikramiyesi farkı 1000 TL ne zaman yatacak? Emeklinin ikramiye ödeme takvimi şekillendi

10:3530/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye çıkarıldı. Ancak ödemeler, yasal süreç tamamlanmadan önce başladığı için emeklilere ilk etapta 3 bin TL yatırıldı. SGK, düzenlemeye ilişkin çalışmalarını sürdürürken, eksik kalan 1.000 TL’lik farkın Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara aktarılması bekleniyor. Ödeme takvimi, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından netleşecek.

Emekliler, bayram ikramiyesi kapsamında eksik kalan 1.000 TL'lik farkın hesaplara yatırılmasını bekliyor. Toplam 15,5 milyon emekliye yapılacak fark ödemeleri, kanun teklifinin yasalaşmasının ardından gerçekleşecek. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ikramiye tutarları 4.000 TL olarak ödenecek. Fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) açıklamalarıyla netlik kazanacak.

Emekliler, bayram ikramiyesi kapsamında kalan 1.000 TL'lik fark ödemesinin yapılmasını bekliyor. 15,5 milyon kişiye yapılacak olan fark ödemeleri, kanun teklifinin yasalaşmasının ardından gerçekleştirilecek. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda, ikramiye tutarları 4.000 TL olarak ödenecek.

Bayram ikramiyesi fark ödemesinin ne zaman yapılacağına ilişkin detaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak açıklamalarla netlik kazanacak.

3 BİN LİRALIK KISIM ÖDENDİ

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılmaya başlandı.

SGK tarafından açıklanan takvime göre ikramiyeler 24 Mart tarihinde ödenmeye başlanırken 28 Mart tarihine kadar tamamlanacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak.

Konuya ilişkin SGK'dan yapılan açıklamada;

"Resmi Gazete’de yayımlanmasının akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" denildi.

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