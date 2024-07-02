10.000 TL ALTI VE ÜSTÜ EMEKLİ MAAŞI ALANLAR HEMEN BAKIN! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Temmuz zammında hesaplar değişti

Emekli ve memur maaşı zammı, Çarşamba günü TÜİK’in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, refah payı ve seyyanen zam olmaksızın netleşecek. Milyonlarca emekli, 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak ve gözler, en düşük emekli maaşı düzenlemesine çevrilecek. Peki, 2024 Temmuz ayında öğretmen, hemşire ve polis maaşları ne kadar olacak? İşte emekliye zam düzenlemesi ve haberin detayları…
Son dakika haberi! 16 milyon emekli ve 4 milyon memur için kritik bir dönem başlıyor. Yılın ikinci yarısında alınacak memur ve emekli maaşı zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Memur için altı aylık enflasyon farkı, tüm maaş tablosunu etkileyecek. Peki, kim ne kadar zam alacak? Emeklilere refah payı, memurlara seyyanen zam olacak mı? Haberin detayları…
Bu hafta açıklanacak haziran enflasyonuyla birlikte milyonlarca vatandaşın yılın ikinci yarısındaki yeni maaşları belli olacak. Emekliler, memurlar ve sosyal yardım alanlar, zam oranlarını öğrenecek.
Yılın ikinci zam dönemi için artık geri sayım başladı. 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, son altı aylık enflasyon oranı da netleşmiş olacak. Bu gelişmeyle, milyonlarca emekli, memur, sosyal yardım alanlar ve dul yetim maaşı alanlar yeni maaşlarını öğrenecekler.
Ayrıca, işçiler için kıdem tazminatı tavanı da belirlenecek. İlk beş aylık enflasyon oranının %22,72 olarak açıklanmasının ardından gözler, altı aylık enflasyon verisine çevrilmişti. Tahminlere göre bu oran %25,8 seviyelerinde olacak.
Bu hesaplamalar doğrultusunda zam oranları da belirlenmiş olacak. Şimdi, bu rakamların farklı kesimlere nasıl yansıyacağına bakalım.
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Sayıları 10 milyonun üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl ocak ve temmuz aylarında altı aylık enflasyon oranında maaş artışı alıyor. Bu yılın ikinci zammı için de altı aylık enflasyon oranı geçerli olacak. Tahminlere göre, %25-26 bandında bir enflasyon artışı söz konusu. Bu oran, tüm maaşlara uygulanacak.
Memurlar ve Memur Emeklileri: Memurlar ve memur emeklileri, her yıl ocak ve temmuz aylarında toplu sözleşme kaynaklı zamlarını alıyor. Bu yıl ocak ayında %15 zam alan memurlar ve memur emeklileri, temmuz ayında ise %10 toplu sözleşme artışı alacaklar. Bunun dışında, enflasyon farkı da ödenecek.
Altı aylık enflasyon oranının, toplu sözleşme artışını aşan kısmı, fark olarak verilecek. Ocak ayında alınan %15’lik toplu sözleşme artışının üzerine eklenecek oran, memurlar ve memur emeklilerinin temmuz zamlarını belirleyecek.
Tahminlere göre, temmuz ayında %20-21 bandında bir artış bekleniyor. Zam eşitlemesi veya refah payı gibi ek düzenlemeler olursa bu oran değişebilir.
KÖK MAAŞ NE OLACAK?
Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin TL. Bir SSK emeklisinin kök maaşı 8 bin lira ise yüzde 27 zam uygulandığında maaşı 10 bin 160 lira olacak. Ancak, kök maaşı 7 bin lira olan bir emekli yüzde 27 zamla 8 bin 890 lira alacak ve bu miktar 10 bin liranın altında kaldığı için yine 10 bin lira ödeme yapılacak.
MEMURA YÜZDE 22
Memur ve memur emeklisi de toplu sözleşme farkı ekseninde Temmuz'da zamlı maaş alacak. Memurlar için 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde yüzde 15 zam öngörüldü.
Gerçekleşmesi beklenen yüzde 27 enflasyon oranından yüzde 15 çıkarıldığında, memurlar için enflasyon farkı yüzde 12 olarak hesaplanıyor. 2024 Temmuz döneminde memurlara yüzde 10 zam verilmesi de yine toplu sözleşmede kararlaştırılmıştı.
Dolayısıyla 2024 Temmuz döneminde hem çalışan hem de emekli memurlara yüzde 12 enflasyon farkı ve yüzde 10 zam olmak üzere toplam yüzde 22 oranında zam yapılması öngörülüyor.
Bu rakam baz alındığın en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 40 bin 90 TL'ye yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 14 bin 741 liradan 17 bin 984 TL'ye çıkacak.
KİM NE ALACAK?
Memurların unvan ve derecelerine göre maaş artışları ise -döner sermaye, ek ders, dil tazminatı gibi göstergeler dahil edilmeden- yüzde 22 oran üzerinden şöyle şekillenecek:
Derecesi 9/1 olan üniversitesi mezunu bir memurun 34 bin 235 TL olan maaşı tahmini 41.766'ya çıkacak.
Derecesi 1/4 olan üniversite mezunu şube müdürünün 49.467 TL olan maaşı tahmini 60.349 TL olacak
Derecesi1/4 olan uzman öğretmenin 44 bin 85 TL olan maaşı tahmini 53 bin 783 TL'ye yükselecek.
Derecesi 1/4 olan öğretmenin 39.781 TL olan maaşı, tahmini 48 bin 532 TL'ye çıkacak.
Derecesi 3/1 olan başkomiserin 48.920 TL olan maaşı, tahmini 59 bin 682 TL olacak
Derecesi 8/1 olan polis memurunun 44 bin 292 olan maaşı, tahmini 54 bin 36 TL'ye yükselecek
Derecesi 1/4 olan uzman doktorun 82 bin 26 TL olan maaşı, tahmini 100 bin 71 TL'ye çıkacak
Derecesi 5/1 olan üniversite mezunu hemşirenin 40.179 TL olan maaşı, tahmini 49 bin 18 TL olacak
Derecesi 1/4 olan mühendisin 50 bin 869 TL olan maaşı, tahmini 62 bin 60 TL'ye yükselecek.
Derecesi 11/1 olan teknisyenin 35 bin 490 TL olan maaşı, tahmini 43 bin 297 TL'ye çıkacak.
Derecesi 1/4 olan profesörün 72 bin 422 TL olan maaşı, tahmini 88 bin 354 TL olacak.
Derecesi 7/1 olan araştırma görevlisinin 48 bin 3 TL olan maaşı, tahmini 58 bin 563 TL'ye yükselecek
Derecesi 1/4 olan vaizin 41 bin 582 TL olan maaşı, tahmini 50 bin 730 TL'ye çıkacak.
Derecesi 1/4 olan avukatın 47 bin 823 olan maaşı, tahmini 58 bin 344 TL olacak.