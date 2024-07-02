10.000 TL ALTI VE ÜSTÜ EMEKLİ MAAŞI ALANLAR HEMEN BAKIN! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Temmuz zammında hesaplar değişti

KÖK MAAŞ NE OLACAK?

Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin TL. Bir SSK emeklisinin kök maaşı 8 bin lira ise yüzde 27 zam uygulandığında maaşı 10 bin 160 lira olacak. Ancak, kök maaşı 7 bin lira olan bir emekli yüzde 27 zamla 8 bin 890 lira alacak ve bu miktar 10 bin liranın altında kaldığı için yine 10 bin lira ödeme yapılacak.