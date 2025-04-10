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BİM 11 Nisan indirimli ürünler kataloğu: Bu hafta elektrikli bisiklet ve buharlı temizleme makinası geliyor

BİM 11 Nisan indirimli ürünler kataloğu: Bu hafta elektrikli bisiklet ve buharlı temizleme makinası geliyor

23:2510/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyenler haftanın belirli günlerinde geçerli olan fırsatları yakından takip ediyor. BİM marketin 11 Nisan 2025 tarihli indirimli ürünler kataloğunda halı koltuk yıkama makinesi, elektrikli katlanır bisiklet, buharlı temizleme makinesi ve ışıklı tripot gibi ürünler dikkat çekiyor.

BİM marketin yarından itibaren geçerli olarak aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM'in indirimli ürünlerini takip edenler bu hafta hangi ürünlerin yer aldığını araştırmaya devam ediyor. Bu haftaki BİM aktüel ürünler listesinde Akıllı Tv, katlanır elektrikli bisiklet, buharlı temizleme makinesi, halı ve koltuk yıkama makinesi ile çocuk oyuncakları gibi ürünler ilgi görüyor. İşte 11 Nisan 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu.




BİM 11 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU


RKS La Rose Katlanabilir E-Bike: 39.990 TL

Keysmart Blender Set: 1.290 TL

Fakir Halı & Koltuk Yıkama Makinesi: 7.390 TL

PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi CB-107C: 4.290 TL

Fakir Şarjlı Süpürge & Paspas (Kendi Kendini Temizleyen): 6.990 TL

Blaupunkt Robot Süpürge S10 Pro: 11.990 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü (PSG3000/20 – PSG3000/30): 5.490 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi: 699 TL

Range Erkek Vücut Bakım Seti: 699 TL

Nautica Şarjlı Diş Fırçası T880: 649 TL

Polosmart PSC52 Ayak Bakım Seti: 299 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.250 TL

(Davlumbaz + Ocak + Fırın)

Kumtel Cam Set Üstü Ocak: 2.690 TL

Tecno Spark Go 11 (4GB / 128GB): 6.495 TL

Altus 43” Full HD Uydu Alıcılı LED TV (AL43-6023): 7.995 TL

Altus 32” HD Uydu Alıcılı LED TV (AL32-6023): 5.595 TL





Naturagen 3 Fonksiyonlu Titreşimli Yüz Masaj Aleti: 199 TL

Naturagen Titreşimli Göz Altı Masaj Aleti: 149 TL

Powerbank 10.000 mAh (PBS123): 349 TL

Kablosuz Speaker (PBS225): 299 TL

TWS Kablosuz Kulaklık (PBS221): 299 TL

TWS Kablosuz Kulaklık (PBS220): 299 TL

Araç İçi Manyetik Telefon Tutucu (PBS128): 149 TL

Işıklı Tripod (PBS130): 249 TL



Duvar Şarjı X2 USB-A (PBS120): 99 TL

Smart Duvar Şarjı 20W PD – Type-C (PBS121): 229 TL

Smart Duvar Şarjı 65W PD – USB (PBS122): 575 TL

Şarj ve Data Kablosu iOS (PBS413): 99 TL

Şarj ve Data Kablosu Type-C (PBS414): 99 TL

Şarj ve Data Kablosu Type-C – Lightning (PBS415): 99 TL

Şarj ve Data Kablosu Type-C – Type-C (PBS416): 99 TL

3 in 1 Şarj Kablosu (PBS417): 99 TL

Araç Şarjı (PBS125): 159 TL

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