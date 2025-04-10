BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyenler haftanın belirli günlerinde geçerli olan fırsatları yakından takip ediyor. BİM marketin 11 Nisan 2025 tarihli indirimli ürünler kataloğunda halı koltuk yıkama makinesi, elektrikli katlanır bisiklet, buharlı temizleme makinesi ve ışıklı tripot gibi ürünler dikkat çekiyor.
BİM marketin yarından itibaren geçerli olarak aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM'in indirimli ürünlerini takip edenler bu hafta hangi ürünlerin yer aldığını araştırmaya devam ediyor. Bu haftaki BİM aktüel ürünler listesinde Akıllı Tv, katlanır elektrikli bisiklet, buharlı temizleme makinesi, halı ve koltuk yıkama makinesi ile çocuk oyuncakları gibi ürünler ilgi görüyor. İşte 11 Nisan 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu.
BİM 11 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
RKS La Rose Katlanabilir E-Bike: 39.990 TL
Keysmart Blender Set: 1.290 TL
Fakir Halı & Koltuk Yıkama Makinesi: 7.390 TL
PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi CB-107C: 4.290 TL
Fakir Şarjlı Süpürge & Paspas (Kendi Kendini Temizleyen): 6.990 TL
Blaupunkt Robot Süpürge S10 Pro: 11.990 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü (PSG3000/20 – PSG3000/30): 5.490 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi: 699 TL
Range Erkek Vücut Bakım Seti: 699 TL
Nautica Şarjlı Diş Fırçası T880: 649 TL
Polosmart PSC52 Ayak Bakım Seti: 299 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.250 TL
(Davlumbaz + Ocak + Fırın)
Kumtel Cam Set Üstü Ocak: 2.690 TL
Tecno Spark Go 11 (4GB / 128GB): 6.495 TL
Altus 43” Full HD Uydu Alıcılı LED TV (AL43-6023): 7.995 TL
Altus 32” HD Uydu Alıcılı LED TV (AL32-6023): 5.595 TL
Naturagen 3 Fonksiyonlu Titreşimli Yüz Masaj Aleti: 199 TL
Naturagen Titreşimli Göz Altı Masaj Aleti: 149 TL
Powerbank 10.000 mAh (PBS123): 349 TL
Kablosuz Speaker (PBS225): 299 TL
TWS Kablosuz Kulaklık (PBS221): 299 TL
TWS Kablosuz Kulaklık (PBS220): 299 TL
Araç İçi Manyetik Telefon Tutucu (PBS128): 149 TL
Işıklı Tripod (PBS130): 249 TL
Duvar Şarjı X2 USB-A (PBS120): 99 TL
Smart Duvar Şarjı 20W PD – Type-C (PBS121): 229 TL
Smart Duvar Şarjı 65W PD – USB (PBS122): 575 TL
Şarj ve Data Kablosu iOS (PBS413): 99 TL
Şarj ve Data Kablosu Type-C (PBS414): 99 TL
Şarj ve Data Kablosu Type-C – Lightning (PBS415): 99 TL
Şarj ve Data Kablosu Type-C – Type-C (PBS416): 99 TL
3 in 1 Şarj Kablosu (PBS417): 99 TL
Araç Şarjı (PBS125): 159 TL