BİM marketin yarından itibaren geçerli olarak aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM'in indirimli ürünlerini takip edenler bu hafta hangi ürünlerin yer aldığını araştırmaya devam ediyor. Bu haftaki BİM aktüel ürünler listesinde Akıllı Tv, katlanır elektrikli bisiklet, buharlı temizleme makinesi, halı ve koltuk yıkama makinesi ile çocuk oyuncakları gibi ürünler ilgi görüyor. İşte 11 Nisan 2025 BİM aktüel ürünler kataloğu.







